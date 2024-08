- La TU Dresda sta esplorando i mezzi di trasporto del domani.

La Technische Universität Dresden sta pianificando di immergersi nella mobilità del prossimo futuro con un Smart Mobility Lab. Una struttura di prova e di volo colossale, alta circa 30 metri e che si estende su un ettaro, è in costruzione su un campus di ricerca a Schwarzkollm, un distretto di Hoyerswerda. Questa struttura ospiterà laboratori specializzati dedicati all'innovazione, alla prova, alla certificazione e al monitoraggio tecnico di veicoli e aeromobili autonomi.

La maggior parte dei più di 100 milioni di euro di investimento proviene da fondi destinati alla trasformazione strutturale delle regioni a lignite. L'utente principale del laboratorio dovrebbe essere il Dresden Driving Simulator, un'enorme struttura di simulazione che si trasferirà da Freital vicino a Dresda a Hoyerswerda. Le attività di ricerca dovrebbero iniziare lì nel 2027, generando più di 300 nuove opportunità di lavoro.

Si prevede che l'infrastruttura di ricerca attirerà anche imprese interessate a ricerca collaborativa. Come ha dichiarato il rettore della TU Ursula Staudinger, "Il Smart Mobility Lab è un'eccezionale dimostrazione di ricerca interdisciplinare di avanguardia alla TU Dresden e di come l'infrastruttura di prim'ordine sia essenziale per la ricerca di livello mondiale". Tale infrastruttura di ricerca è anche allettante per le imprese che cercano di intraprendere ricerca congiunta.

Il primo ministro della Sassonia Michael Kretschmer (CDU) ha evidenziato il Smart Mobility Lab come testimonianza delle capacità innovative della Sassonia. La mobilità avanzata è uno dei domini futuri più influenti nella strategia innovativa della Sassonia. Con il campus di ricerca, stanno costruendo nuove strutture economiche che miglioreranno gli standard di vita degli abitanti della regione dell'Alta Lusazia.

La Technische Universität di Dresda intende ulteriormente potenziare la sua ricerca e sviluppo nel campo della mobilità con il Smart Mobility Lab. Il laboratorio non solo soddisferà le esigenze del Dresden Driving Simulator, ma incoraggerà anche la ricerca collaborativa con le imprese interessate, sottolineando l'importanza di un'infrastruttura robusta per la ricerca pionieristica in questo settore.

Leggi anche: