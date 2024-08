- La TU Dresda presenta proposte per settori di ricerca eccezionali

TUD si candida per un finanziamento da milioni

La Tecnica Università di Dresda (TUD) ha raggiunto una fase cruciale nella sua candidatura per un finanziamento da milioni da parte di governi federali e statali. Come annunciato, la TUD ha presentato richieste per le nuove iniziative nei campi di eccellenza, richieste a febbraio, e per il proseguimento delle richieste per l'espansione dei tre esistenti cluster di eccellenza con la Fondazione Tedesca per la Ricerca (DFG).

Momento cruciale per l'avanzamento della ricerca

Queste proposte saranno esaminate da un panel di scienziati di fama. Solo allora si deciderà quali progetti otterranno il finanziamento per un periodo di sette anni, a partire dal 2026. Il finanziamento annuale per queste iniziative è stimato in circa 687 milioni di euro. I nuovi progetti alla TUD si concentreranno su aree come l'elettronica ecologica, la costruzione a basso consumo energetico e il potenziale per il trasferimento di meccanismi cerebrali nell'apprendimento automatico.

"La TUD entra in questa fase critica dei cluster di eccellenza con una forte sensazione di fiducia", ha dichiarato il rettore Ursula Staudinger. Presentando sei richieste complete, l'università sottolinea il suo status di istituzione di ricerca di primo livello. "Attraverso i cluster di eccellenza, manterremo la nostra promessa di affrontare i problemi del 21° secolo con la ricerca all'avanguardia", ha ribadito Staudinger.

Concorrenza per l'epiteto di 'Università di Eccellenza'

La decisione su quali università riceveranno il titolo di cluster di eccellenza in questo round di finanziamento verrà annunciata a maggio 2025. Per ottenere il titolo prestigioso di 'Università di Eccellenza', le università singole devono avere almeno due di questi cluster, mentre le associazioni universitarie ne devono avere tre.

Nella Germania dello stato di Sassonia, la TU Dresden ha già ottenuto questo status stimato. In tutta la nazione, ci sono undici 'Università di Eccellenza'.

La TU Dresden, situata a Dresda, è una delle undici 'Università di Eccellenza' in Germania grazie ai suoi precedenti risultati. La corrente candidatura per milioni è un'opportunità significativa per la TUD per rafforzare ulteriormente la sua posizione.

Leggi anche: