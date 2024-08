- La TU Chemnitz sta indagando su accuse di plagio contro Voigt.

La Technische Universität Chemnitz sta investigando accuse di plagio contro il candidato principale della CDU della Turingia, Mario Voigt. L'università ha avviato il suo processo per sospette irregolarità accademiche, come definito dall'istituzione, e ha rifiutato di fornire una tempistica per l'indagine.

Il comunicatore austriaco Stefan Weber, noto per il suo lavoro come "cacciatore di plagio", ha informato la TU Chemnitz via email di aver trovato 46 casi di plagio nella tesi di Voigt.

La CDU in Turingia respinge le accuse. Voigt ha conseguito la sua promozione nel modo più corretto possibile, secondo il segretario generale Christian Herrgott. "Non è una sorpresa che tali accuse screditate del passato vengano riaperte solo pochi giorni prima delle elezioni più importanti della storia della Turingia. È chiaro che l'obiettivo è screditare Mario Voigt", ha spiegato Herrgott.

Le elezioni per un nuovo parlamento regionale in Turingia si terranno il 1° settembre. Voigt mira a diventare Ministro-Presidente e trasferirsi nella cancelleria dello stato. Con la sua CDU, è dato Around 21-23 percento, al secondo posto dietro l'AfD. È ben avanti rispetto al partito della Sinistra incumbent guidato da Bodo Ramelow, che è scivolato al quarto posto dopo la formazione dell'alleanza di Sahra Wagenknecht.

