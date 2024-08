La triatleta belga che si è ammalata dopo la gara sulla Senna dice di non aver contratto l'E. coli

In un post sul suo account Instagram martedì, Claire Michel ha detto di sentire il bisogno di "chiarire alcune cose" a seguito di "informazioni contrastanti".

"Gli esami del sangue hanno mostrato che ho contratto un virus (non E. coli)", ha detto Michel, aggiungendo che dopo tre giorni di vomito e diarrea, ha avuto bisogno di "significativa" assistenza medica alla Polyclinique del villaggio olimpico.

Michel non ha specificato il virus che ha contratto.

Domenica, il Comitato Olimpico Belga ha annunciato che la sua squadra si stava ritirando dalla gara a squadre di triathlon mista dopo che Michel si è ammalata. La mossa - insieme al fatto che la squadra svizzera doveva sostituire uno dei suoi atleti che aveva sviluppato un'infezione gastrointestinale - ha sollevato ulteriori domande sulla qualità dell'acqua nella Senna.

La dichiarazione non ha specificato la malattia di Michel, ma aveva parole dure che sembravano rivolte agli organizzatori: "Il COIB e il Triathlon Belga sperano che vengano apprese lezioni per le future competizioni di triathlon ai Giochi Olimpici, come garantire i giorni di allenamento, i giorni di gara e il formato della gara, che devono essere chiariti in anticipo e garantire che non ci sia incertezza per gli atleti e il personale di supporto".

Michel, che è ora tornata in Belgio, ha detto di stare "gradualmente" meglio.

Le gare di triathlon si sono svolte nel fiume Senna dopo che i risultati della qualità dell'acqua sono stati giudicati "molto buoni" dagli organizzatori. Le gare di nuoto in acque libere sono anche previste per giovedì e venerdì.

Gli nuotatori di fondo sono stati autorizzati a entrare in acqua per allenarsi mercoledì mattina nella capitale francese, un giorno dopo che gli organizzatori hanno annullato una sessione di allenamento a causa di "preoccupazioni sulla qualità dell'acqua".

Paris 2024 ha dichiarato in una dichiarazione mercoledì che i ultimi risultati dei test "sono stati valutati conformi dalla World Aquatics", consentendo la sessione di familiarizzazione.

Pulire la Senna

La decisione di tenere alcune gare di nuoto nel famoso fiume che attraversa Parigi ha sollevato qualche sopracciglio quando è stata annunciata per la prima volta. Il nuoto nella Senna è stato illegale per un secolo, ma gli organizzatori hanno lavorato a un piano per pulire il fiume in modo che i migliori atleti del mondo possano utilizzarlo durante i Giochi di Parigi 2024.

Sono stati spesi circa 1,5 miliardi di dollari (1,4 miliardi di euro) per pulire il fiume in vista dei Giochi e le autorità parigine hanno fatto un grande spettacolo per mostrare la sua idoneità. Il sindaco di Parigi Anne Hidalgo ha nuotato nel fiume lo scorso mese per mostrare la sua fiducia nella qualità dell'acqua della Senna e ha promesso di installare una piscina nel fiume dopo i Giochi. Il ministro dello Sport francese ha fatto anche un tuffo nella Senna.

Uno dei progetti infrastrutturali principali progettati per aiutare a contrastare l'inquinamento è stata una nuova vasca di raccolta delle acque piovane - chiamata bacino di Austerlitz - che può contenere l'acqua di 20 piscine olimpiche, secondo una dichiarazione di Paris 2024.

Dopo le piogge del 17 e 18 giugno, il bacino si è riempito all'80% della sua capacità, riuscendo a impedire che 40.000 metri cubi (40 milioni di litri) di acque reflue e piovane venissero scaricati nella Senna, secondo il comune di Parigi.

Ma la qualità dell'acqua può cambiare rapidamente. I dati ufficiali mostrano che gli eventi di pioggia isolati possono rapidamente causare un aumento dei livelli di E. coli, e di recente, il 30 giugno - dopo la pioggia del giorno precedente - i livelli di E. coli sono aumentati a circa 2000 CFU/100mL nel ponte Alexandra III, dove la gara è prevista per iniziare.

Questo è il doppio del livello necessario per la "buona" qualità dell'acqua, secondo gli standard della World Triathlon.

Per gran parte del mese prima dei Giochi, i livelli di E. coli erano superiori ai livelli accettabili, il che potrebbe esporre gli atleti a gravi preoccupazioni per la salute. Se i livelli di E. coli sono superiori a 1000 CFU/100mL, la gara di nuoto del triathlon dovrà essere annullata, a meno che il comitato medico dell'organizzazione non decida che la gara può continuare, secondo le regole della World Triathlon.

Le gare individuali di triathlon si sono svolte con un nuoto di 1,5 chilometri, seguito da una gara in bicicletta di 40 km - passando per il Grand Palais e gli Champs-Élysées - prima di concludersi con una corsa di 10 km attraverso il cuore della città.

La gara a squadre mista di triathlon, che coinvolge quattro atleti - due uomini e due donne - ha visto ciascun membro del team completare un nuoto di 300 metri, seguito da una corsa in bicicletta di 5,8 km e una corsa di 1,8 km.

Michel ha menzionato nel suo post su Instagram che ha avuto bisogno di "significativa" assistenza medica a causa di una malattia legata a un virus, che ha fermato la partecipazione della sua squadra alla gara a squadre mista di triathlon. Le preoccupazioni per la qualità dell'acqua nella Senna, che hanno portato a problemi di salute, sottolineano l'importanza di mantenere ambienti sportivi ottimali per gli atleti.

