La trasparenza del lavoro politico deve ancora essere notevolmente migliorata

Molti dei 16 governi statali e parlamenti hanno fatto progressi nella trasparenza del loro lavoro politico, ma c'è ancora un notevole bisogno di miglioramento. È questo il risultato dell'organizzazione Transparency Germany in uno studio recente. Nella sua classifica, la regione della Turingia è in cima e quella di Brema in fondo.

Anche gli stati federali relativamente ben performanti hanno migliorato di più grazie a nuove regolamentazioni, ha detto Norman Loeckel di Transparency Germany. Al contrario, c'è preoccupazione per la stagnazione degli stati in fondo alla classifica. "Sembra che molti decisori mancino la volontà politica per regole moderne per una politica pulita, nonostante la fiducia nelle istituzioni democratiche che crolla."

Quattro criteri per una politica integrata e trasparente sono stati esaminati: una regione ha un registro dei lobbisti e come è strutturato? La partecipazione dei lobbisti nelle leggi viene rivelata attraverso una cosiddetta "impronta legislativa"? Ci sono periodi di raffreddamento per i membri del governo e i funzionari di alto livello quando passano dalla politica al settore privato? E quali sono le regole di comportamento, gli obblighi di divulgazione e i divieti, ad esempio, per le attività secondarie dei membri del parlamento? Ciascuno di questi criteri ha contato per il 25% dell'evaluazione complessiva.

La mancanza di progressi nella trasparenza negli stati classificati in fondo potrebbe essere attribuita a una percezione di mancanza di volontà politica per l'adozione di regole moderne per una politica pulita, come suggerisce Norman Loeckel.

