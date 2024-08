- La trasmissione in orario di massima è stata interrotta, e l'ARD ha ceduto il controllo ai giovani.

Sotto l'hashtag #GIOVANI PROTESTANO, l'ARD ha temporaneamente modificato la sua programmazione in prima serata alle 20:15 di una domenica per affrontare le preoccupazioni, le opportunità e le sfide dei giovani. In onda su Das Erste per 15 minuti, uno speciale condotto dall'intrattenitrice Carolin Kebekus ha visto giovani in ruoli come conduttori di "Programma Mattutino", "Resoconto Sportivo", "News" e "Quiz Show", addirittura assumendo i compiti di "Investigatori della Scena del Crimine". Lo speciale ha attirato l'attenzione di 5,97 milioni di spettatori, con una quota di mercato del 24,6%.

Brevi inserti hanno affrontato temi importanti, tra cui l'adozione dei diritti dei bambini nella costituzione del paese, nonché questioni come il bullismo online, la violenza contro i giovani, la povertà e le insufficienti strutture sportive.

L'episodio degli "Investigatori della Scena del Crimine" è stato ritardato

Come conduttrice delle "News", Noemi ha dichiarato: "Secondo recenti ricerche, la nostra generazione è più pessimista riguardo al futuro che mai. Le principali preoccupazioni dei giovani includono i conflitti in Europa, la unrest sociale e la crisi ambientale. Questi problemi persistenti stanno causando livelli amplificati di stress psicologico". L'episodio degli "Investigatori della Scena del Crimine" è stato spostato alle 20:30, a causa della trasmissione speciale.

Il responsabile della programmazione della WDR, Jörg Schönborn, ha spiegato l'azione insolita: "È responsabilità della società portare i diritti dei bambini in primo piano. Miriamo a sostenere questo obiettivo attraverso le nostre risorse e vari programmi nella radiotelevisione pubblica".

Kebekus, che ha dato alla luce un bambino in gennaio, ha espresso i suoi pensieri con l'agenzia di stampa tedesca: "I diritti dei bambini in Germania vengono spesso trascurati. Circa un quarto dei bambini e dei giovani adulti è minacciato dalla povertà o dalla marginalizzazione sociale. Spero in una dichiarazione politica audace che affronti questa questione sociale come priorità assoluta. Purtroppo, il movimento per i diritti dei bambini è troppo modesto".

"Incorporiamo permanentemente i diritti dei bambini nella costituzione"

La Commissaria per l'abuso sessuale sui minori, Kerstin Claus, ha applaudito l'azione: "L'ARD che sostituisce la normale trasmissione televisiva della domenica sera con questioni relative ai giovani è fantastico. Ha attirato l'attenzione di milioni di spettatori in prima serata, concentrandosi sui diritti dei bambini. Dobbiamo tutti essere consapevoli del nostro dovere di proteggere i bambini, rispettare i loro pensieri individuali e integrarli nei processi decisionali".

Claus ha aggiunto: "Come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, dobbiamo finalmente incorporare i diritti dei bambini nella costituzione. Solo quando la considerazione del benessere, della protezione, della promozione e dei diritti di partecipazione dei bambini sono incorporati nella costituzione, i bambini e i giovani possono essere meglio protetti da tutte le forme di violenza, specialmente quella sessuale".

I media hanno ampiamente coperto la decisione dell'ARD di modificare la sua programmazione in prima serata, evidenziando l'importanza delle questioni dei giovani e il dibattito sull'incorporazione dei diritti dei bambini nella costituzione. I media hanno anche riportato il successo della trasmissione speciale, che ha attirato un vasto pubblico e ha suscitato conversazioni sulle questioni sociali che affrontano i giovani.

