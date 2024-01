La trasmissione del "Monday Night Football" in cui Hamlin è collassato è stata la più vista nella storia di ESPN

Nielsen ha dichiarato mercoledì che la trasmissione ha registrato una media di 23.788.000 spettatori tra ABC, ESPN ed ESPN2 dalle 20:30 alle 22:09 circa. L'audience massiccia ne fa la trasmissione di "Monday Night Football" più vista da quando la NFL ha spostato la serie su ESPN nel 2006, superando il precedente record di 21,8 milioni di spettatori per una partita Packers-Vikings del 2009.

La partita di alto profilo di lunedì, tuttavia, è stata sospesa quando Hamlin è collassato nel primo quarto pochi istanti dopo un placcaggio in campo aperto del ricevitore dei Bengals Tee Higgins. Il battito cardiaco di Hamlin è stato ripristinato sul campo e attualmente si trova in condizioni critiche in un ospedale di Cincinnati.

Durante la partita, ESPN ha registrato una media di 21,1 milioni di spettatori, secondo i dati Nielsen. L'audience è cresciuta fino a 23,9 milioni di telespettatori tra le 21:00 e le 22:15, quando ESPN ha trasmesso la notizia del collasso di Hamlin.

Un portavoce di ESPN ha dichiarato mercoledì alla CNN che, date le circostanze particolari della partita di lunedì, non era chiaro se i numeri degli spettatori sarebbero stati inseriti nella media stagionale o utilizzati a fini storici.

Dopo l'infortunio di Hamlin, ESPN ha rapidamente interrotto la pubblicità e ha continuato la trasmissione per più di un'ora, riferendo dell'infortunio di Hamlin in attesa di sapere dalla NFL se la partita sarebbe ripresa.

Sebbene ESPN abbia ricevuto elogi per la sua cronaca calma e misurata, che ha evitato speculazioni sulla causa dell'orribile infortunio di Hamlin, la rete ha scelto di non intervistare professionisti del settore medico in merito a ciò a cui milioni di telespettatori hanno assistito.

Ilconduttore veterano di "SportsCenter" Scott Van Pelt, che ha condotto il programma dopo la partita, ha dichiarato alla CNN che è stata presa la decisione di concentrarsi esclusivamente sui fatti accaduti.

"La mia preferenza personale è stata quella di non far intervenire un medico per speculare", ha detto Van Pelt. "Capisco perfettamente l'altro lato, dove un occhio ben allenato di un medico potrebbe riconoscere qualcosa che potrebbe avere assolutamente senso. Ma non volevo fare congetture".

Prima del devastante infortunio di Hamlin, si prevedeva che la partita sarebbe stata tra le più viste del Monday Night Football nella storia di ESPN. I Bills (12-3) affrontavano i Bengals (11-4), campioni in carica della AFC, con entrambe le squadre che speravano di assicurarsi la testa di serie numero uno nella division.

La NFL non ha ancora annunciato quando le squadre riprenderanno la partita rinviata.

Fonte: edition.cnn.com