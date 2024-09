- "La trasformazione ossessiva di Gaga e Phoenix": Discussione su perdita di peso di Lady Gaga e Joaquin Phoenix

Joaquin Phoenix e Lady Gaga hanno perso un notevole quantitativo di peso per i loro ruoli nel prossimo film "Joker: Folie a Deux". Durante un evento a Venezia, Phoenix ha parlato di Gaga, dicendo: "Abbiamo provato insieme, poi sei stata assente per un mese e quando sei tornata, avevi perso molto peso. È stato impressionante, sembrava una sfida difficile". Gaga ha concordato, aggiungendo: "Credo che entrambi ci siamo trasformati nei nostri personaggi man mano che la storia procedeva, prestando attenzione a ogni dettaglio".

Questo sequel del thriller di Todd Phillips (2019) vede Lady Gaga nel ruolo di secondo piano. Il film, un mix di thriller e musical, è in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.

Gaga come Harley Quinn

Dopo gli atti criminali di Joker nel precedente capitolo, Arthur Fleck (Phoenix) è ora in prigione, in attesa di processo. Durante la detenzione, incontra la sua compagna - interpretata da Gaga, che indossa una versione del personaggio dei fumetti Harley Quinn chiamata Lee.

"Joker: Folie a Deux" viene proiettato stasera alla Mostra del Cinema di Venezia, a seguito del primo capitolo che ha vinto il massimo riconoscimento della manifestazione nel 2019. Phoenix ha anche vinto l'Oscar per il miglior attore in quel periodo. In quell'occasione, Phoenix ha condiviso dettagli sulla sua perdita di peso per il ruolo.

Rispondendo alle domande sulla sua perdita di peso attuale, Phoenix ha riflettuto: "Non sono sicuro, non ricordo esattamente". Ha espresso rimpianto per i suoi precedenti discorsi sull'argomento. "Inizi a ossessionarti per raggiungere un certo peso, poi non puoi fare a meno di parlarne. In seguito, sembra che un attore si vanti della sua perdita di peso".

Infine, ha ammesso di essere frustrato con se stesso per averne parlato troppo. "Questa volta, ho giurato di non ripetere quell'errore. Quindi non lo farò, ma era intorno ai 47 chili", ha scherzato, prima di ammettere: "No, non sono completamente sicuro".

La notevole perdita di peso di Gaga è stata evidente quando è tornata alle prove dopo essere stata assente per un mese, impressionando Phoenix per la sua dedizione a trasformarsi nel suo personaggio. La perdita di peso era parte della sua preparazione per il ruolo di Harley Quinn in "Joker: Folie a Deux", dove interpreterà la compagna di Arthur Fleck nel film.

