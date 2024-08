- La trasformazione di un attacco terroristico in un film intitolato "Il 5 settembre".

Il 5 settembre 1972, il mondo è stato esposto alla paura per la prima volta. Quel giorno, i palestinesi radicali hanno sequestrato gli atleti israeliani durante i Giochi Olimpici a Monaco. La rete di broadcasting ABC Sports ha trasmesso in diretta le 21 ore di questa vicenda. "September 5", un film diretto dal regista svizzero Tim Fehlbaum, racconta le emozioni vissute dai giornalisti durante questo evento, con Leonie Benesch ("La stanza dell'insegnante") nel ruolo principale.

"September 5" è un film thriller che esplora l'influenza delle immagini. Nel film si dice che questo è stato "il primo caso di atto terroristico trasmesso in diretta televisiva a livello mondiale", che ha debuttato a Venezia. "Circa 900 milioni di persone erano sintonizzate".

Ciò ha posto i giornalisti in una posizione di responsabilità unica, ma non avevano molto tempo per rifletterci a causa degli eventi caotici.

Il film si svolge interamente nello studio televisivo di ABC Sports, che si trovava accanto alla villaggio olimpico all'epoca. Nonostante la resistenza del loro stesso dipartimento di notizie, l'equipaggio televisivo ha fornito la copertura in diretta, mostrando immagini dei terroristi, la polizia in trattativa all'ingresso del villaggio e, alla fine, gli spari distanti mentre la situazione peggiorava.

Secondo il regista Fehlbaum, "Il pubblico dovrebbe vivere l'emozione della diretta insieme ai personaggi, assistendo alle difficoltà mentre le decisioni devono essere prese sotto pressione".

Ci riesce. In "September 5", tratteniamo il fiato mentre seguiamo gli eventi che si evolvono e i dilemmi morali che si presentano per il personale di ABC.

Dovremmo trasmettere in diretta qualcuno che viene sparato? Concedere ai terroristi la piattaforma che cercano mostrando le loro azioni? O ottenere informazioni che altrimenti non avrebbero? E come dovrebbero essere verificate le fonti quando il tempo stringe? Domande come queste sono ancora rilevanti oggi come allora. Non tutte le scelte del team saranno giustificate con il senno di poi.

Un cameraman si nasconde nel villaggio olimpico, un altro si traveste da atleta per contrabbandare le pellicole dentro e fuori. Il film include le riprese storiche di ABC che sono state trasmesse in televisione all'epoca.

Alcune scene sono ricreate: il volto di un terrorista mascherato che guarda fuori dalla finestra. Gli ufficiali di polizia travestiti da chef che non riescono a entrare negli appartamenti olimpici.

E gli errori catastrofici delle autorità di sicurezza continuano a emergere, che sono ancora oggetto di indagini oggi.

Il film "September 5" solleva domande sull'etica della diretta durante una crisi, poiché è stato il primo caso di atto terroristico trasmesso in diretta televisiva a un pubblico stimato di 900 milioni. Questo evento si è svolto durante i Giochi Olimpici a Monaco, che è stato drammaticamente rappresentato nel film.

Il film "September 5" utilizza le riprese effettive del broadcasting di ABC Sports durante le Olimpiadi del 1972, mostrando la situazione tesa nello studio mentre i giornalisti dibattevano se continuare a trasmettere la crisi.

Leggi anche: