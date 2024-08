- La transizione di David Ortega da incantatore a creatura della giungla problematica

Dopo soli due giorni nel campo selvaggio, il mandato di David Ortega è giunto al termine: è stato eliminato dal programma RTL "Sono una Star - Sfida leggendaria della giungla" con il voto della maggioranza dei suoi compagni di reality. I suoi due giorni sono stati pieni di discussioni incessanti. Il 38enne cercava il conflitto sin dall'inizio.

Già dalla prima notte, Daniela Buchner aveva espresso le sue preoccupazioni: "Se potessimo votare oggi, Daniel potrebbe essere fuori." Il giorno successivo, Ingo Scheel, critico del magazine stern soprannominato "Bart Schimpfson", ha peggiorato la situazione rimproverando collettivamente il gruppo: "Vi sbagliate. Siete un disonore. Vergognatevi."

Le conseguenze sono state immediate: proprio come nella sua prima apparizione nel Jungle Camp nel 2016, Ortega è stato il primo a essere votato fuori dal programma. Nel 2016, è stato il pubblico a mandarlo via, ma questa volta sono stati i suoi compagni a farlo direttamente.

Le avventure di David Ortega nel Jungle Camp

Confrontare la sua permanenza del 2016 con quella attuale offre uno scorcio dell'evoluzione di David Ortega Arenas. All'epoca, era il giovane e vivace attore che aveva guadagnato popolarità per il suo ruolo nella soap opera "Cologna 50667" dal 2013.

Nato a Dortmund nel 1985 da genitori spagnoli, Ortega sembrava avere un futuro brillante davanti a sé. Ha completato le scuole superiori, ha studiato architettura e ha fatto il modello. Il suo bell'aspetto e la sua intelligenza acuta lo rendevano un prospetto interessante per la TV. Nel 2011 ha debuttato in TV come concorrente del reality show "Big Brother", e l'anno successivo ha partecipato al casting show "Austria's Next Top Model". Nel 2013 ha iniziato la sua carriera di attore in "Cologna 50667", e nel 2016 ha partecipato per la prima volta al Jungle Camp.

Tuttavia, la sua carriera ha subito un calo negli anni successivi. Il "cuore a battito" come lo chiamavano su Instagram, non mostrava più un corpo tonico. Invece, ha iniziato a pubblicare foto di sé stesso con la barba lunga, i capelli selvaggi e un aumento di peso evidente. "Sconosciuto, ma mi amo così", ha commentato il suo nuovo look.

I telespettatori hanno avuto un assaggio della trasformazione di Ortega nel 2021. Dopo cinque anni lontano dalla TV, l'attore è apparso come ospite nel "Jungle Show" di RTL, rimembrando la sua esperienza nel Jungle Camp del 2016. Più che il suo nuovo look, ciò che ha colpito i telespettatori sono state le sue monologhi incoerenti, in cui parlava di violenza psicologica, economia tedesca e oltre 2000 anni di storia.

Un'intervista con il magazine "Bravo" un anno dopo ha visto Ortega negare i pettegolezzi sulla sua condizione di senzatetto, ma ha ammesso di essere in una fase di raccolta crediti a causa di "ragioni psicologiche". Nella stessa intervista, ha smentito i pettegolezzi di dipendenza da droga o alcol.

Ma è chiaro a tutti i telespettatori del Jungle Camp estivo che Ortega sta ancora lottando. Su Instagram, ha ricevuto parole di conforto da un follower per la sua uscita anticipata: "Non è l'agnello nero che è diverso, ma i bianchi sono tutti uguali."

Fonte: "bravo.de", Instagram

Rivelazione trasparente: stern è parte di RTL Germania.

Despite his tumultuous behavior in the jungle camp, David Ortega expressed a desire to return to the show in the future, stating, "I'll be back, stronger and wiser." However, the producers of "I'm a Star – Jungle Legend Showdown" may have second thoughts about allowing him back, considering his contentious past performances.

In the midst of Ortega's dramatic departure from the jungle camp, some contestants began to bond and found solace in each other's company. Daniela Buchner and Ingo Scheel, in particular, formed a close bond, often supporting and uplifting one another during the challenges and difficult moments.

Leggi anche: