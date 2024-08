- La tranquillità che precede la turbolenza, forse?

Celebrity Reality Star Elena Miras (32) Entra in "Legends Jungle Camp" al Giorno Tre, Suscitando Meraviglia tra il Pubblico RTL

L'ingresso di Miras nel "Sono una Celebrity... Showdown della Giungla delle Leggende" ha suscitato preoccupazione tra i telespettatori di lunga data a causa della sua famosa faida con la collega partecipante Danni Büchner (46). La loro ostilità risale alla stagione 2020 di "Sono una Celebrity... Fatemici uscire di qui!", dove hanno avuto una discussione pubblica. Tuttavia, a sorpresa di tutti, sono riusciti a mantenere la pace finora in questa avventura sudafricana - si tratta solo di una tregua temporanea o di un preludio a ulteriori drammi?

Il Verbale tra le Leggende della Giungla

Al suo ingresso nella competizione, Miras ha avuto una disputa con la collega concorrente Georgina Fleur (34) riguardo all'assegnazione del letto in comune. Questo è stato seguito da uno scambio acceso tra la leader del team Hanka Rackwitz (55) e Miras. In seguito, Miras ha espresso i suoi sentimenti, dichiarando: "Il mio capo qui non è nessuno", in risposta alla presunta ramanzina di Rackwitz. Ma cosa ha causato la rottura tra Miras e Büchner?

Elena Miras Accusa Danni Büchner di Incidente da Bagno

Durante la 14ª stagione di "Sono una Celebrity... Fatemici uscire di qui!", entrambe le donne hanno partecipato alla sfida nota come "Sedile Caldo". Il compito di Büchner era identificare gli oggetti contenuti in vari recipienti e descriverli a Miras. Tuttavia, quando Büchner ha commesso un errore, è stato Miras a finire in una miscela puzzolente. Miras ha in seguito incolpato Büchner per la sua sfortuna.

"Non riconosce il suo errore. Una volta che qualcuno mi delude, è finita per me. Non penso che sia sincera, ma presto sapremo tutti di più", ha espresso Miras i suoi pensieri in una chiamata telefonica nella giungla dopo la loro discussione.

Anche durante i grandi ricongiungimenti, le tensioni tra le due sono rimaste irrisolte. "Quella alla mia sinistra, non ho più nulla da dire", ha dichiarato famosamente Miras, indicando Büchner.

"Legends Jungle Camp" Solo una Tregua Temporanea?

Data la loro turbolenta storia, gli scambi cordiali tra Miras e Büchner a "Sono una Celebrity... Showdown della Giungla delle Leggende" hanno lasciato i telespettatori perplessi. Nonostante la proposta di Miras di scambiare il letto abbia causato scalpore, Büchner ha risposto offrendo: "Va bene, alloraswap". L'abbraccio successivo tra le due leggende della giungla ha aggiunto alla situazione confusa.

Tuttavia, la pace non è l'unica emozione che dovrebbe essere presa per quello che è. Anche il concorrente tranquillo Mola Adebisi (51) ha notato: "Penso che si tratti solo di una tregua strategica per ora". E, rivolgendosi al suo trattamento amichevole di Miras al telefono, Büchner ha ammesso: "Sì, dicono 'Tieni gli amici vicino e i nemici ancora più vicino'".

