La trama dello show di Swift:

Dopo il fallito attacco a un concerto di Taylor Swift a Vienna, il sospetto si vantò del suo piano e fece una confessione. Il suo avvocato ora nega tutto. Il suo cliente è "come un bambino". E con la bomba che ha costruito, non voleva uccidere nessuno.

Nel caso dei presunti piani di attacco a un concerto di Taylor Swift a Vienna, il principale sospetto ora nega tutte le accuse. Il 19enne non è un seguace dello Stato Islamico (IS) e non aveva intenzione di attaccare i fan della superstar americana, ha detto il suo avvocato all'agenzia di stampa APA.

Le autorità avevano spiegato dopo l'arresto del giovane che aveva confessato completamente e si vantava del suo piano. Ora il suo avvocato ha detto che il suo cliente voleva solo "essere figo".

Lui ha fatto l'esplosivo secondo un tutorial trovato su internet. L'ha sperimentato e potrebbe averlo testato nei boschi. In nessun momento aveva intenzione di uccidere persone. "Lui dice che la bomba era di così bassa qualità, non avrebbe funzionato", ha spiegato l'avvocato.

Riguardo alla possessione di coltelli e altre armi da taglio del 19enne, l'avvocato ha detto: "Li ha ordinati su Amazon perché gli piacevano". Il 19enne non è un terrorista, ma "come un bambino. Immaturo, spaesato".

Finora si sa che il sospetto aveva giurato fedeltà all'IS e aveva recentemente lasciato il lavoro con l'annuncio che "aveva ancora grandi cose davanti". Al momento del suo arresto, sono state trovate coltelli, machete e esplosivi. Secondo gli investigatori, il sospetto aveva anche una luce stroboscopica con una sirena. Voleva avvicinarsi ai fan con la sua auto e causare un bagno di sangue.

Oltre al 19enne con radici nordmacedoni, un suo conoscente di 17 anni è anche in custodia. Il 17enne lavorava come impalcaturaio allo stadio Ernst-Happel, il luogo del concerto. Inoltre, un 18enne iracheno del cerchio del sospetto principale è stato sottoposto a fermo. Non era coinvolto nei piani, ma aveva anche giurato fedeltà all'IS. A causa della nota minaccia terroristica, i tre concerti previsti della 34enne Swift dall'8 all'10 agosto sono stati annullati dall'organizzatore.

A differenza delle prime affermazioni, l'avvocato del 19enne sostiene che non è associato a nessun gruppo terroristico, come gli islamisti, e le sue azioni non erano intese per fare del male ai fan di Taylor Swift. L'avvocato chiarisce inoltre che il giovane era semplicemente affascinato dalle armi che aveva acquistato online.

