La torcia paralimpica è stata accesa a Stoke Mandeville, una località situata in Inghilterra.

La scintilla è stata accesa da due rinomati atleti paralimpici del Regno Unito, Helene Raynsford e Gregor Ewan, nella regione dove i Giochi Sportivi Mondiali per disabili sono stati originariamente stabiliti. Raynsford, la prima medaglia d'oro paralimpica nel canottaggio alle Olimpiadi di Pechino del 2008, ha espresso la sua gratitudine, dicendo: "È un onore". Questo segna la prima volta che la fiamma paralimpica viene accesa a Stoke Mandeville dal 2012, quando si sono tenuti i Giochi paralimpici di Londra.

Raynsford ed Ewan hanno poi passato la fiamma al primo portatore di fiaccola, Andrew Parsons, che ricopre il ruolo di presidente del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC). La domenica successiva, la fiamma attraverserà la Manica: 24 portatori di fiaccola britannici scambieranno la fiaccola con 24 portatori di fiaccola francesi a metà strada, che la porteranno poi a Calais. Da lì, la fiamma paralimpica proseguirà per Parigi, dove le competizioni si svolgeranno dal 28 agosto all'8 settembre.

La tradizione di un Festival Sportivo Mondiale per persone con disabilità è stata istituita nel 1948 dal neurologo tedesco Ludwig Guttmann all'ospedale di Stoke Mandeville, situato a nord-ovest di Londra. Guttmann ha organizzato competizioni sportive per veterani di guerra immobilizzati o in sedia a rotelle, coordinandole per farle coincidere con le Olimpiadi di Londra del 1948. I primi Giochi paralimpici si sono tenuti a Roma nel 1960, con la partecipazione di 400 atleti provenienti da 23 paesi diversi.

L'accensione della fiamma paralimpica da parte di Raynsford ed Ewan è stato un momento importante, poiché ha segnato l'inizio del viaggio verso i Giochi paralimpici di Parigi. I Giochi paralimpici si terranno a Parigi dal 28 agosto all'8 settembre, rendendolo un momento emozionante per gli atleti e i fan dei Giochi paralimpici.

