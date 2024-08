- La THW si è aggiudicata il secondo turno contro il North Derby ad Amburgo.

La squadra di handball del THW Kiel si reca dai loro avversari del nord HSV Hamburg per il secondo turno della DHB Cup. Questo accoppiamento è stato deciso dal campione del ping-pong Timo Boll prima della sfida della Supercoppa tra i detentori del titolo SC Magdeburg e Füchse Berlin a Düsseldorf. Secondo il CEO del THW Viktor Szilagyi, "Il maggiore vantaggio di questa sfida è il viaggio comodo per noi e i nostri sostenitori." Ha ammesso, "Non si può negare, è una sfida impegnativa nel secondo turno sportivamente parlando."

La squadra di bassa lega VfL Lübeck-Schwartau accoglie la squadra della Bundesliga TSV Hannover-Burgdorf. La squadra di terza divisione HC Empor Rostock si scontrerà con la HSG Nordhorn-Lingen della seconda divisione. Queste sfide si svolgeranno dal 1° al 3 ottobre, anche se le date esatte non sono ancora state annunciate.

Come terza classificata della stagione precedente, la SG Flensburg-Handewitt accede direttamente ai quarti di finale, così come i campioni in carica SC Magdeburg e i vicecampioni MT Melsungen. Infine, ogni squadra punta a raggiungere la Final Four, prevista per il 12 e 13 aprile 2025, a Colonia.

Le squadre di handball della SG Flensburg-Handewitt e dello SC Magdeburg, entrambe qualificate ai quarti di finale, si concentreranno sicuramente sulla Final Four. Nel frattempo, i vincitori della Supercoppa della stagione precedente, probabilmente Füchse Berlin, cercheranno di difendere il loro titolo nella prossima edizione della Supercoppa.

Leggi anche: