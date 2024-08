La Thailandia ha condannato uno spagnolo per omicidio con bollette

Un figlio di celebrità spagnole sta scontando una condanna all'ergastolo in Thailandia per omicidio. Daniel Sancho, i cui genitori sono gli attori famosi Rodolfo Sancho e Silvia Bronchalo, è stato ordinato di pagare 4 milioni di baht (equivalenti a 105.000 euro) come risarcimento alla famiglia della vittima, un chirurgo plastico colombiano, secondo RTVE, una televisione di stato spagnola, e altri media spagnoli. I media erano presenti al processo tenutosi sull'isola di Koh Samui a causa dell'interesse significativo della Spagna per il caso.

L'arresto e la condanna del 30enne chef e influencer hanno scatenato un putiferio in Thailandia, Colombia e soprattutto in Spagna. La sensibilità del caso derivava dal fatto che i genitori di Sancho sono attori spagnoli famosi.

Corpo smembrato disperso in mare

Dopo la prima condanna a morte emessa dal tribunale provinciale di Koh Samui, la condanna di Sancho è stata commutata in ergastolo per la sua collaborazione con le autorità, come rivelato da Paisan Sangthep, vicecomandante della polizia provinciale di Surat Thani. L'incidente è avvenuto ad agosto 2023 mentre Sancho e il colombiano erano in vacanza sull'isola thailandese di Koh Pha-ngan.

Durante il processo sull'isola di Samui, Sancho ha testimoniato di aver avuto una disputa con la vittima, che ha portato a una colluttazione fisica. L'uomo, apparentemente, ha tentato di aggredire sessualmente Sancho, che ha affermato che l'uomo è morto per le ferite riportate dopo aver colpito la testa contro una vasca da bagno durante la lotta.

Sancho ha confessato di aver smembrato il corpo e disperso i resti sulla terraferma e in mare. Ha la possibilità di presentare un appello al tribunale d'appello e, se necessario, presentarlo alla Corte Suprema della Thailandia.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la situazione a causa della notorietà della celebrità spagnola coinvolta. Le autorità colombiane hanno mostrato interesse per il caso a causa della nazionalità della vittima.

