Thailand, affettuosamente nota come la Terra dei Sorrisi, presenta un paesaggio complesso sia nella sua società che nell'economia. Sebbene sia famosa per il turismo, contribuisce significativamente all'industria automobilistica, fungendo da sito di produzione cruciale per i produttori giapponesi. Inoltre, alcuni costruttori di auto tedeschi si dedicano alla produzione CKD (Completamente Smontato) in Thailandia, con l'obiettivo di eludere le barriere doganali.

La Germania si classifica come il principale partner commerciale di Thailandia all'interno dell'Unione Europea, con un volume di scambio bilaterale dello scorso anno di circa 14 miliardi di euro. Esportiamo precursori elettronici e prodotti del mare verso la Thailandia, mentre la Germania esporta principalmente macchinari per migliorare l'economia diversificata della Thailandia, come evidenziato dall'esperto economico Daniel Marek nel podcast "Wirtschaft Welt & Weit".

Economicamente, la Thailandia si colloca al fianco dei paesi vicini nella competizione, ma lotta con le divisioni sociali interne. Queste fratture sono evidenti in vari aspetti, come le disuguaglianze nella crescita economica tra le regioni e le restrizioni dei movimenti democratici. La critica alla famiglia reale viene punita come offesa alla monarchia. Di recente, il partito progressista Move-Forward è stato bandito dalla Corte Costituzionale della Thailandia.

Vanessa Steinmetz, che tiene d'occhio la Thailandia per la Friedrich-Naumann-Stiftung, esprime la sua speranza per il popolo lì: "Spero che le forze progressiste, se otterranno il sostegno della maggioranza, possano realmente portare cambiamenti".

Il panorama politico della Thailandia ha recentemente subito un aggiornamento con la nomina di un nuovo primo ministro, Paetongtarn Shinawatra. Con un background conservatore, la sua posizione sulla posizione della Thailandia nella tensione geopolitica tra Cina e Stati Uniti rimane incerta. La Thailandia tende a mantenere la flessibilità e a preservare le opzioni multiple invece di prendere una posizione netta, seguendo i principi della "Diplomazia del Bamboo". La politica estera thailandese tiene conto dei fattori economici.

Nel último episodio del podcast, i conduttori Andrea Sellmann e Daniel Marek, insieme all'esperta di Thailandia Vanessa Steinmetz, affrontano questi argomenti e approfondiscono le complessità del panorama politico ed economico della Thailandia.

