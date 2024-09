FTX era un'azienda nota e sponsorizzata da celebrità che consentiva alle persone di acquistare e vendere asset digitali.

Il suo crollo è avvenuto nel novembre 2022, quando i clienti hanno scelto di ritirare i loro fondi rapidamente, alimentati da voci su possibili collegamenti discutibili tra FTX e la società di criptovalute del fondatore Alameda Research.

Dopo il crollo di FTX, Ellison, allora a capo di Alameda, ha ammesso sette capi di imputazione federali per frode e cospirazione. Ha testimoniato contro Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX e Alameda, accusato di aver guidato un piano per ingannare gli investitori e appropriarsi illegalmente di 8 miliardi di dollari dai fondi degli utenti di FTX.

Bankman-Fried ha negato qualsiasi illecito e ha ricevuto una condanna a 25 anni, presentando successivamente appello la scorsa settimana.

La testimoniante Caroline Ellison, le cui prove hanno contribuito alla condanna di Sam Bankman-Fried, attende ora il processo di condanna.

La testimonianza di Ellison durante il processo a Bankman-Fried lo scorso autunno si è rivelata cruciale.

In una recente presentazione al giudice Lewis Kaplan, i pubblici ministeri hanno elogiato la sincerità e il sostanziale supporto di Ellison alle indagini - un fattore cruciale per minimizzare il suo eventuale tempo di detenzione despite facing similar charges as Bankman-Fried.

Fin dall'inizio, Ellison ha agito come il principale testimone dell'accusa, lavorando a stretto contatto con Bankman-Fried e fornendo regolari aggiornamenti sulla loro attività e sulla loro relazione personale tumultuosa. La sua testimonianza in un processo che affrontava argomenti tecnici e complessi come gli asset digitali e la finanza decentralizzata ha aggiunto un'angolazione emotiva e relazionabile.

Per tre giorni sul banco dei testimoni, Ellison, allora 29enne, ha ripetutamente chiarito di aver guardato a Bankman-Fried per la guida durante il suo mandato in Alameda. In risposta a diverse domande su compiti assegnati, sia legali che illegali, ha spesso risposto "Bankman-Fried era responsabile".

Tuttavia, alcuni critici, compresi i legali della difesa di Bankman-Fried, hanno fatto notare che Ellison era indubbiamente influente nel suo ruolo, ma non aveva agito veramente come whistleblower.

Secondo Dennis Kelleher, presidente dell'organizzazione non-profit Better Markets, Ellison meritava indubbiamente clemenza. Tuttavia, ha sottolineato che lei aveva il potere di porre fine alla frode molto prima che si verificassero perdite eccessive, investitori truffati e clienti imbrogliati.

Dopo il crollo di FTX, i conti dei clienti sono stati bloccati. Inaspettatamente, gli amministratori fallimentari hanno segnalato il recupero di sufficienti attività per rimborsare la maggior parte dei creditori di FTX, anche con interessi, grazie a un notevole aumento del valore degli asset crypto.

Although sentencing lies within Judge Kaplan's discretion, legal professionals predict that Ellison won't serve any time in prison.

In the Southern District of New York, where the case was brought to court, “the vast majority of white-collar informants end up without jail time,” identified Jordan Estes, now a Kramer Levin partner, formerly a federal prosecutor. This trend is more pronounced when the individual's criminal history is otherwise clean.

Josh Naftalis, also a former federal prosecutor, noted that “an essential consideration during Ellison's sentencing will be whether the magnitude of the fraud—billions in losses—warrants a prison term.” Naftalis, now a white-collar defense attorney at Pallas' New York office, clarified that the prosecutors' terming her cooperation as “remarkable” indirectly suggested a prison term was unlikely.

The legal proceedings against other FTX executives continue.

Ryan Salame, an ex-FTX executive, was sentenced over seven years in prison once he pleaded guilty to a campaign finance violation and conducting an unlicensed money transmission business. Two other former executives, Nishad Singh and Gary Wang, who accepted plea deals and testified against Bankman-Fried, are scheduled for sentencing this autumn.

