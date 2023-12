La testa di serie n. 3 degli Australian Open, Alexander Zverev, è stato sconfitto da Denis Shapovalov al quarto turno

Il tedesco, che era ampiamente indicato come uno dei favoriti per il Grande Slam, ha perso 6-3 7-6 (7-5) 6-3 contro la 14ª testa di serie Shapovalov a Melbourne.

Continua l'attesa di Zverev per il suo primo titolo del Grande Slam, dopo aver vinto la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 lo scorso anno.

Il canadese è apparso impressionante per tutta la durata del match, grazie ad alcuni servizi potenti nei momenti chiave.

Dopo essere passato in vantaggio di un set, un'importante palla break nel secondo set per Shapovalov ha fatto sì che Zverev sfogasse la sua rabbia sulla racchetta, sbattendola a terra fino a rovinarla completamente.

In realtà Zverev stava servendo per vincere il secondo set con un vantaggio di 5-3, ma ha commesso due doppi falli che hanno permesso a Shapovalov di recuperare il break, prima di salvare il secondo set in un successivo tie break.

Un break iniziale nel terzo set ha permesso a Shapovalov di controllare il terzo set e, alla prima richiesta, è stato in grado di rivendicare la splendida vittoria quando Zverev ha potuto solo colpire un dritto in rete.

Sotto il caldo sole australiano, il 22enne Shapovalov ha impiegato due ore e 21 minuti per portare a termine la vittoria su Zverev.

"Sono felice di avercela fatta e di aver vinto anche oggi", ha dichiarato Shapovalov dopo aver raggiunto il suo primo quarto di finale degli Australian Open in carriera.

"È sempre meglio finire in tre ... questo è probabilmente quello che meno mi aspettavo di finire in tre", ha aggiunto.

Shapovalov affronterà ora Rafael Nadal nei quarti di finale, dopo che lo spagnolo ha battuto Adrian Mannarino in set diretto.

A caccia del record di 21 titoli del Grande Slam, Nadal ha dovuto superare un lunghissimo tie break di 28 minuti nel primo set prima di battere Mannarino nei due set successivi.

Dopo la vittoria su Zverev, Shapovalov ha reso omaggio al 35enne.

"È sempre un onore affrontare uno come Rafa", ha detto.

"È sempre divertente, sarà sempre una battaglia contro di lui e sì, sarà dura, sicuramente mi divertirò".

