La tensione in Medio Oriente sembra essersi temporaneamente ridotta, evitando un potenziale conflitto regionale al momento.

Gruppo sostenuto dall'Iran ha minacciato rappresaglia. Questa dichiarazione ha portato a numerosi cancellazioni di voli su entrambi i lati del confine, vari governi che esortavano i loro cittadini a lasciare Libano e Israele, e una frenetica spinta diplomatica per prevenire un'intensificazione che preoccupava le nazioni occidentali, temendo che potesse scatenare un conflitto regionale più ampio.

La domenica mattina, Hezbollah ha affermato di aver portato a compimento la sua azione prevista dispiegando numerosi droni e razzi Katyusha, missili a corto raggio dell'era sovietica.

Questa raffica di armi aeree, ha sostenuto, mirava a sopraffare il sistema di difesa aerea di Israele e creare un percorso per i suoi obiettivi: 11 siti militari israeliani nel nord di Israele e sui alture del Golan occupate. Tuttavia, il Primo Ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che tutti i droni di Hezbollah erano stati intercettati.

Gli ufficiali israeliani hanno sostenuto di aver colpito i bersagli di Hezbollah durante la notte per prevenire un attacco più grande, e di aver apparentemente colpito molti lanciarazzi in Libano.

Purtroppo, tre vite sono state perse negli attacchi israeliani, secondo il Ministero della Salute del Libano, che non distingue tra civili e personale militare.

Il fuoco transfrontaliero della domenica mattina ha rappresentato un notevole escalation seguita ai 11 mesi di ostilità tra Hezbollah e Israele. Tuttavia, sembra aver diminuito le preoccupazioni per una guerra più grande, almeno per il momento.

In Israele, le autorità hanno presto allentato le misure di sicurezza nella parte più settentrionale del paese, nota come Galilea Superiore. In Libano, Hezbollah ha sostenuto di aver cessato i suoi attacchi contro Israele per la giornata.

Ciò suggerisce la ripresa del conflitto a bassa intensità lungo il confine. Inoltre, sembra indicare la fine dell'escalation prevista in Libano che ha portato il Medio Oriente nuovamente sull'orlo della guerra totale. Hezbollah ha detto che si trattava della "prima fase" della sua risposta, ma non ha fornito molti dettagli su una fase successiva. Questa affermazione potrebbe essere solo retorica, poiché Hezbollah è noto per mantenere le sue minacce aperte.

Tuttavia, Israele deve ancora prepararsi per un'altra potenziale minaccia: la "vendetta" promessa dall'Iran per l'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Tehran, che attribuisce a Israele.

Una regione sull'orlo del precipizio

Dopo gli attacchi a Beirut e Tehran alla fine del mese precedente, gli ufficiali di intelligence occidentali e israeliani, i diplomatici e gli analisti si sono affrettati a decifrare le promesse di rappresaglia dell'Iran e del suo partner non statale più influente.

Ciò ha portato a un servizio di navetta diplomatica tra gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia, esortando Hezbollah e l'Iran a esercitare la moderazione. Ciò potrebbe aver portato a un altro round di trattative per un cessate il fuoco e uno scambio di ostaggi a Gaza, uno sforzo per impedire un'altra escalation dell'alleanza guidata dall'Iran, che ha costantemente collegato la fine dei suoi attacchi contro Israele e i suoi alleati alla fine dell'offensiva israeliana a Gaza.

Le trattative per porre fine al conflitto continuano a procedere a passo di tartaruga, nonostante gli sforzi diplomatici intensivi degli Stati Uniti. Tuttavia, l'ultima escalation dimostra che né l'Iran né i suoi gruppi non statali alleati nella regione possono tollerare la prospettiva di una guerra più ampia.

Hezbollah aveva ripetutamente minacciato di rappresaglia per qualsiasi attacco israeliano a Beirut con un attacco sui principali centri urbani di Israele. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che fosse intenzionale o a causa degli attacchi preventivi di Israele, non ha mantenuto questa minaccia. I suoi obiettivi segnalati rimangono all'interno dell'area di confine che è stata il sito di ostilità dal mese di ottobre, e i missili a corto raggio dell'era sovietica che ha utilizzato sono stati un elemento costante degli attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane per decenni.

Il rischio di un conflitto totale sembra essere significativamente inferiore dopo lo scambio di fuoco della domenica. Tuttavia, la minaccia aperta dell'Iran continuerà a contribuire alla guerra psicologica che ha definito in gran parte il conflitto a bassa intensità tra l'alleanza guidata da Tehran e Israele, e la regione rimarrà sull'orlo del precipizio finché il conflitto a Gaza persisterà.

In risposta alla preoccupazione internazionale, varie potenze mondiali hanno esortato sia Hezbollah che Israele a de-escalare la situazione nel Medio Oriente, poiché vedevano il potenziale per un conflitto regionale più ampio. Le tensioni in corso tra Hezbollah e Israele nel Medio Oriente sono state un oggetto di interesse per le agenzie di intelligence occidentali e israeliane, che hanno monitorato da vicino le minacce e le promesse di rappresaglia dell'Iran e dei suoi alleati.

