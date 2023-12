I punti salienti della storia

La tennista Sara Errani "disgustata" dall'aumento del divieto di doping

Errani è risultata positiva al farmaco vietato letrozolo nel 2017

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ritiene che sia stato ingerito durante il trattamento del cancro della madre.

Il CAS ha aumentato il divieto da due a 10 mesi in seguito ai ricorsi presentati.

La WADA afferma che può agire come stimolante ormonale e metabolico

L'anno scorso la Errani, che in passato si era classificata quarta al mondo, era risultata positiva al letrozolo, una sostanza vietata utilizzata dalla madre per il trattamento del cancro al seno.

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha ammesso che tracce del farmaco erano state trovate nel cibo preparato per un pasto di famiglia, ma ha dichiarato in un comunicato che la Errani era comunque colpevole di un "lieve grado di colpa".

Ora al 72° posto, la 31enne afferma che la questione è stata gestita in modo vergognoso.

"Ho dedicato la mia vita a questo sport e non credo di meritare tutto questo", ha scritto su Twitter la finalista degli Open di Francia 2012.

"Il TAS di Losanna ha riconfermato, ancora una volta, che si è trattato di un'ingestione involontaria, e per di più di una sostanza che non migliora le prestazioni".

"Ho già scontato sette mesi. Tra squalifica dei risultati e periodo di inattività, sono stato costretto a ripartire da una posizione di classifica di 280, e sono risalito. E ora vogliono aggiungere un'ulteriore sanzione di otto mesi. Tutto questo è un'assurdità totale!".

La decisione fa seguito all'appello della Errani contro il divieto originario e i risultati annullati, mentre l'agenzia antidoping italiana aveva chiesto una sospensione più lunga.

Secondo l'Agenzia mondiale antidoping, il letrozolo è un inibitore dell'aromatasi che può agire come stimolante ormonale e metabolico aumentando la concentrazione di testosterone.

La Errani, che ha vinto cinque titoli di doppio del Grande Slam, non è sicura di avere un futuro nel tennis.

"Non so se sarò in grado di trovare la forza e la voglia di giocare ancora a tennis dopo tutto questo", ha scritto.

La scorsa settimana, la Errani si è ritirata dal Croatia Bol Open dopo aver raggiunto la fase di semifinale.

