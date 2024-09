La tennista Coco Gauff a metà strada con il mentore dopo una serie di risultati inferiori all'ottimale e una performance inferiore al normale al torneo US Open.

La sesta classificata al mondo è stata eliminata al quarto turno del US Open da Emma Navarro, una concorrente americana che l'aveva già sconfitta nella stessa fase a Wimbledon alcuni mesi prima.

Gilbert, membro dello staff di allenatori di Gauff, ha giocato un ruolo importante nell'aumentare il suo livello di gioco nel 2023, permettendole di vincere il suo primo titolo del Grande Slam al US Open e di ottenere vittorie a Cincinnati e Washington.

Tuttavia, le prestazioni di Gauff in questa stagione sono peggiorate, con sconfitte premature dopo la sua semifinale al Roland Garros e a Berlino, l'eliminazione a Wimbledon, il terzo turno delle Olimpiadi e il secondo turno di Toronto, fino alla sua uscita al primo turno a Cincinnati prima della sconfitta a Flushing Meadows.

"Ho dato tutto mentalmente ed emotivamente", ha detto Gauff ai giornalisti dopo la sconfitta contro Navarro. "Tuttavia, c'erano problemi di esecuzione, in particolare con il mio servizio. Se avessi servito meglio, la storia della partita sarebbe stata diversa per me."

Gilbert ha espresso la sua ammirazione per Gauff su X, la piattaforma social, scrivendo: "Grazie a Coco Gauff e a tutta la squadra per una straordinaria serie di risultati nell'estate del 2023 e per 14 mesi di lavoro di squadra dedicato.

"Coco, a soli 20 anni, il tuo futuro è incredibilmente promettente e ti auguro solo il meglio per il futuro", ha continuato.

Gauff ha fatto eco a questi sentimenti, pubblicando: "Che incredibile viaggio è stato e ti auguro solo il meglio per ciò che verrà!"

La 20enne ha difeso con successo il suo titolo all'Auckland Classic quest'anno e ha raggiunto le semifinali dell'Open di Australia.

