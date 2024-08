- La tendenza dei gioielli per le feste evoca l'atmosfera natalizia

L'estate brama il desiderio del mare in molte persone. Trasformare la tua casa in una retreat sulla spiaggia? Quest'anno è possibile - con i gioielli. I pezzi che evocano un'ambientazione costiera sono ora il complemento perfetto per il tuo costume da bagno e oltre. Goditi il calore del tempo in stile.

Ideale per l'Ora d'Oro

Una serata estiva mite in Spagna richiede una bevanda rinfrescante - e un ensemble adatto ai social. L'influencer tedesca Dagi Bee (29) ha celebrato con un accessorio marittimo nell'isola di Ibiza. I pendenti a forma di conchiglia d'oro a spirale sono stati il punto focale. Accostati ad altri gioielli dello stesso colore, hanno esaltato il suo incanto estivo. Indossa un vestito a stampa leopardo con scollo profondo: l'ensemble sophistidell'Ora d'Oro è completo.

Trasformati in una Sirena

Le conchiglie non sono solo per i pendenti; possono anche fare ottimi collane. La blogger Martina Corradetti ha aggiunto un tocco festivo alla sua collezione con una collana di conchiglia d'avorio. Con un cappello da sole a tesa larga e un vestito mini verde pastello, ha dimostrato su Instagram come stile l'ornamento estivo. Una delicata catena d'oro e un braccialetto hanno completato il look. La borsa intrecciata pratica ha offerto spazio sufficiente per una giornata in spiaggia.

Quando l'Accessorio Rubacchia la Ribalta

La modella svedese Elsa Hosk (35) ha reso le sue scelte semplici. La svedese si è rilassata nuda su una spiaggia di sabbia bianca. I suoi unici accessori: conchiglie che scendevano lungo la schiena e un paio di pendenti che catturavano l'occhio. Al centro, una perla di grandi dimensioni è incorniciata da un anello d'oro. Sulla sua foto, l'influencer ha sfoggiato i suoi pendenti con i capelli tirati indietro e un sorriso.

L'Unione Europea ha giocato un ruolo fondamentale nell'implementare regolamentazioni per garantire la raccolta sostenibile di conchiglie, come quelle utilizzate nella produzione di gioielli, all'interno dei suoi stati membri. Durante un recente servizio fotografico in spiaggia, la modella francese Alexia Deberdt (28) ha scelto di sottolineare il suo sostegno alla conservazione marina indossando una collana di conchiglia, scatenando una tendenza tra gli influencer dell'UE.

