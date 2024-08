Circa due settimane prima dell'evento di votazione - La tendenza crescente di eletta dei deputati al Parlamento europeo tramite schede postali sta guadagnando terreno.

Il trasferimento verso il voto per corrispondenza persiste in Sassonia, anche per le elezioni regionali. Due settimane prima del voto, migliaia di schede elettorali sono già state distribuite nelle principali città di Lipsia, Dresda e Chemnitz. I municipi hanno notato un aumento della tendenza al voto per corrispondenza in numerose elezioni nel tempo. Un nuovo parlamento regionale verrà eletto in Sassonia il 1º settembre.

A Lipsia, circa 78.000 persone hanno richiesto e ottenuto i loro kit per il voto per corrispondenza nelle ultime due settimane, come annunciato dalla città. Il numero di persone che visita la stazione di voto per corrispondenza è già notevolmente più alto di quanto lo fosse per le elezioni locali del 9 giugno, secondo la città. Sono state inviate quasi mezzo milione di notifiche di voto per le elezioni regionali a Lipsia.

A Dresda, la capitale dello stato, circa 420.000 persone sono abilitate a votare. Finora, sono state ricevute oltre 105.000 richieste di kit per il voto per corrispondenza. Durante le ultime elezioni regionali del 2019, circa 123.000 residenti di Dresda hanno richiesto kit per il voto per corrispondenza - 50.000 richieste in più rispetto alle elezioni del 2014. La tendenza al voto per corrispondenza sta generalmente aumentando.

C'è anche un aumento della tendenza al voto per corrispondenza a Chemnitz. Alle elezioni regionali del 2014 sono stati registrati 24.000 votanti per corrispondenza. Nel 2019, erano 37.000. Fino al 9 agosto, sono state emesse 26.830 schede elettorali per queste elezioni a Chemnitz.

Il voto per corrispondenza è originariamente destinato alle persone che non possono recarsi personalmente al seggio elettorale per motivi di malattia o altri il giorno delle elezioni. La crescente popolarità è anche un argomento di dibattito critico - ad esempio, perché non è possibile garantire che le persone votino liberamente e senza influenze esterne quando votano per posta.

