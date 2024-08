La tendenza al ribasso dei prezzi immobiliari tedeschi in primavera è stata temporaneamente arrestata secondo il barometro

Il calo di quasi due anni dei prezzi delle case in Germania sembra essersi temporaneamente fermato, secondo un indicatore del settore. L'indice dei prezzi delle case dell'Associazione delle Banche Germaniche Pfandbrief (vdp) ha raggiunto 175,5 punti nel secondo trimestre, lo 0,5% in più rispetto al valore del primo trimestre.

"Sembra che i prezzi si siano assestati al punto in cui i rendimenti raggiunti soddisfano le aspettative degli investitori nell'attuale ambiente di tassi e valutazione", ha sottolineato il CEO della vdp Jens Tolckmitt. Tuttavia, non si aspetta un aumento significativo a breve termine dei prezzi delle case: "Presumiamo che il movimento laterale in corso continuerà per diversi trimestri".

L'indice, compilato trimestralmente dall'associazione, si basa sull'analisi dei dati delle transazioni immobiliari di oltre 700 istituzioni creditizie. Secondo la vdp, copre lo sviluppo dei prezzi sul mercato tedesco intero per immobili residenziali, uffici e commerciali.

Come l'indice complessivo, anche il barometro per i prezzi delle case residenziali ha registrato un lieve aumento dello 0,5% rispetto al trimestre precedente. "Per la prima volta dal secondo trimestre del 2022, i prezzi delle case residenziali non sono diminuiti nel confronto trimestrale", ha annunciato ulteriormente la vdp.

Tra il primo e il secondo trimestre, i prezzi per gli appartamenti e le case unifamiliari sono aumentati rispettivamente dello 0,5%. Tuttavia, sia i prezzi dei settori si sono sviluppati quasi parallelamente su base annua, ma con segni negativi.

Mentre gli appartamenti erano del 2,8% più economici rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il calo dei prezzi per le case unifamiliari e i condomini era del 3,0%. Entrambi i sviluppi hanno contribuito al calo complessivo dei prezzi delle case residenziali dal secondo trimestre del 2023 al secondo trimestre del 2024 del 2,9%.

La stagione primaverile potrebbe portare un cambiamento promettente sul mercato immobiliare residenziale, data la stabilità dei prezzi registrata nel secondo trimestre. La fioritura primaverile è riflessa dal fatto che i prezzi delle case residenziali non sono diminuiti per la prima volta dal secondo trimestre del 2022.

