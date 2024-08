- La tendenza al ribasso dei permessi di costruzione approvati in Essenza continua.

In Assia, c'è stato un significativo calo dei permessi di costruzione residenziale nel primo semestre di quest'anno. L'Ufficio Statistico di Stato riferisce una diminuzione del 20,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con soli 6.365 appartamenti autorizzati. La regione sta vivendo una seria carenza di alloggi, ma il numero dei permessi è in calo, in parte a causa dei costi di costruzione in aumento. Nel complesso, nel 2023 si è registrato un calo del 24,2% dei permessi di costruzione residenziale rispetto all'anno precedente.

Nel primo semestre del 2024, un totale di 7.648 unità residenziali, comprese le ristrutturazioni di proprietà esistenti, hanno ottenuto l'autorizzazione per la costruzione in Assia. Questi dati provengono direttamente dalle autorità di controllo degli edifici in Assia.

