La tempesta tropicale Hone rappresenta un pericolo per le Hawaii, con potenziali inferni e inondazioni.

Un'allerta per tempesta tropicale è stata emessa per l'Isola Grande delle Hawaii, con la tempesta prevista per avvicinarsi allo stato nel fine settimana. La tempesta è attesa portare forti piogge, venti sostenuti, condizioni marine pericolose e rischi di incendi in uno stato ancora in via di recupero da uno dei più devastanti incendi della storia americana.

L'attività delle tempeste tropicali nell'Oceano Pacifico è stata elevata quest'anno, ma nessuna delle sette tempeste nominate ha minacciato le Hawaii. Tuttavia, questa tendenza verrà interrotta da Hone, la prima tempesta a formarsi nel Pacifico centrale dal 2019.

La tempesta è prevista per passare a circa 150 miglia a sud dell'Isola Grande delle Hawaii durante le ore tarde di sabato e la prima parte della domenica.

A partire dalla mattina di sabato, l'Isola Grande delle Hawaii sperimenterà pioggia e vento costanti, con le bande esterne della tempesta che colpiranno per prime l'isola.

Il Centro dei Uragani del Pacifico Centrale prevede precipitazioni totali di 4 a 8 pollici sulle pendici orientali e sud-orientali dell'Isola Grande delle Hawaii. Maui potrebbe vedere intorno a 6 pollici, e Oahu potrebbe ricevere 2 a 4 pollici, principalmente sui lati orientali, entro la prima parte della prossima settimana. Le forti piogge potrebbero causare allagamenti improvvisi e un aumento dei livelli delle acque locali.

Hone porterà anche forti venti nel fine settimana, in particolare sull'Isola Grande delle Hawaii. "I venti sono attesi essere più forti nelle aree in cui soffiano verso il basso dalla zona più alta, sopra le scogliere e attraverso i passaggi", ha avvertito il CPHC venerdì.

I venti più forti associati a Hone sono attesi dalla sera di sabato alla domenica mentre la tempesta si avvicina all'Isola Grande delle Hawaii. Raffica di venti di forza di tempesta tropicale, fino a 73 mph, sono possibili.

I forti venti sono attesi iniziare a costruirsi nella notte di venerdì e sabato mattina sulla catena delle isole prima che Hone raggiunga le sue condizioni peggiori. Ciò potrebbe aumentare i rischi di incendi in parti dello stato in cui i venti si intensificano senza pioggia concomitante.

"L'aria più secca e le condizioni ventose antecedenti Hone potrebbero aumentare i rischi di incendi in aree sottovento in tutto lo stato (sabato)", ha avvertito il Servizio Meteorologico Nazionale di Honolulu venerdì.

Le aree sottovento comprendono generalmente le coste occidentali e meridionali di ciascuna isola delle Hawaii.

Il significativo rischio di incendi è particolarmente preoccupante, poiché le attuali condizioni di siccità nello stato sono più severe di quelle durante gli incendi devastanti a Maui lo scorso agosto. Questi incendi hanno causato la perdita di oltre 100 vite e danni per 6 miliardi di dollari.

Mentre le condizioni di Hone non sembrano così severe come quelle durante gli incendi dello scorso anno, qualsiasi vegetazione secca che prende fuoco si accenderà rapidamente e potrebbe essere rapidamente diffusa dai forti venti.

Al momento degli incendi del 2020, circa il 15% dello stato stava attraversando almeno una siccità moderata, secondo il Monitor della Siccità degli Stati Uniti. Al 20 agosto, le condizioni di siccità moderate o peggiori coprivano il 73% delle Hawaii.

Hone è prevista per rafforzarsi domenica e lunedì, potenzialmente diventando brevemente un uragano. In quel momento, il sistema si troverà probabilmente a circa 300-400 miglia a sud-ovest delle isole delle Hawaii.

Dopo che Hone si allontana all'inizio della prossima settimana, un altro sistema, Gilma, che era un uragano di categoria 3 venerdì, è previsto per spostarsi verso ovest verso le Hawaii nel fine settimana e per gran parte della prossima settimana. Anche se Gilma si indebolirà mentre si avvicina alle Hawaii, qualsiasi parte restante del sistema potrebbe influenzare lo stato alla fine della prossima settimana.

Pertanto, coloro che si trovano nelle vicinanze delle Hawaii potrebbero dover tenere d'occhio ulteriori sviluppi tropicali anche fino a settembre.

Leggi anche: