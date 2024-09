La tempesta tropicale Helene si sarebbe materializzata rapidamente e si sarebbe amplificata significativamente prima di colpire direttamente la Florida.

La perturbazione atmosferica non si è ancora sviluppata completamente, ma è prevista a breve, motivo per cui il Centro Nazionale per gli Uragani l'ha etichettata come Potenziale Ciclone Tropicale Nove per segnalare la sua minaccia incombente.

I avvisi di tempesta tropicale e uragano sono attivi in specifiche regioni del Messico e di Cuba. Avvisi simili potrebbero essere emessi per gli Stati Uniti, con un eventuale impatto sulla Florida già dalla notte di giovedì.

Il Potenziale Ciclone Tropicale Nove è un gruppo disorganizzato di piogge e temporali che ruota nel mar dei Caraibi occidentale. Questo sistema potrebbe causare precipitazioni potenzialmente inondanti in America Centrale, Messico, Cuba e Giamaica mentre cerca di consolidarsi in un sistema tropicale.

Although its path and intensity may shift, Helene is expected to move northward over extremely heated Gulf of Mexico waters, which could boost its strength upon collision with the US Gulf Coast.

Il Centro Nazionale per gli Uragani prevede che Helene si intensifichi drasticamente sul Golfo del Messico, un'ipotesi resa sempre più probabile dall'aumento del riscaldamento globale causato dall'inquinamento dei combustibili fossili.

Venti forti, potenzialmente distruttivi, e mareggiate sono probabili nella zona in cui il sistema farà terraferma. Il sistema stimolerà anche mare agitato nel Golfo e potrebbe generare onde potenti e correnti di risacca pericolose in tutta la vasta area, soprattutto verso la fine della settimana.

Il Centro Nazionale per gli Uragani indica l'area della Big Bend della Florida come probabile punto di impatto, ma gli abitanti della costa del Golfo della Florida e dell'est della Louisiana dovrebbero restare vigili per tutta la settimana.

La precisione della traiettoria del sistema aumenterà una volta che si formerà, poiché i modelli di previsione faticano a determinare con precisione il suo percorso senza un centro definito a cui fare riferimento.

I modelli di previsione ensemble, ovvero una raccolta di numerosi run di modelli avviati con piccole differenze per rappresentare una vasta gamma di risultati, si concentrano sulla costa del Golfo orientale come probabile punto di impatto più tardi nella settimana. Quando le tracce degli ensemble si avvicinano di più, indica un aumento del livello di fiducia nella traiettoria.

Anche se c'è un gruppo più focalizzato lungo la costa del Golfo orientale, non è ancora una certezza.

Indipendentemente dal suo percorso esatto, piogge consistenti sono possibili per una vasta parte del Sudest a partire dalla metà della settimana. Un rischio di pioggia inondante di livello 2 su 4 è stato stabilito per gran parte della Florida, della Georgia, dell'Alabama e delle parti delle Caroline per giovedì, secondo il Centro di Predizione del Tempo.

