La tempesta tropicale Helene interrompe i primi tentativi di voto in Carolina del Nord

L'introduzione iniziale del voto per corrispondenza in North Carolina è stata posticipata a causa di un'ordinanza della corte che ha stabilito che dovevano essere emessi nuovi ballot senza l'inclusione di Robert F. Kennedy Jr., che aveva sospeso la sua campagna e aveva sostenuto l'ex Presidente Donald Trump attraverso un endorsement.

Prima che l'uragano dannoso colpisse, North Carolina era sotto i riflettori come distretto elettorale cruciale, con i sondaggi di CNN che indicavano una corsa serrata tra la Vice Presidente Kamala Harris e Donald Trump tra gli elettori potenziali. Inoltre, una contestata corsa governativa tra Josh Stein, il Procuratore Generale di North Carolina, e il Lt. Gov. Mark Robinson si stava svolgendo nello Stato del Tar Heel.

"Despite the uncertainty that lies ahead, our guiding principle between now and Election Day is to do everything we can to enable every eligible North Carolina voter to cast their ballot," Karen Brinson Bell, the executive director of the North Carolina State Board of Elections, stated in a declaration. "Historically, natural disasters have played a role in disrupting elections in our state. As witnessed in previous occurrences, we will ensure the safety, security, and success of the 2024 election."

Il Servizio Postale degli Stati Uniti ha dichiarato che le operazioni in specifici codici ZIP sarebbero state sospese, potenzialmente aumentando le difficoltà per gli elettori che cercavano di votare per corrispondenza.

Le schede per il voto per corrispondenza sono state inviate agli abitanti dello Stato il 24 settembre, dopo la loro richiesta.

"The wellbeing of our customers and employees is the Postal Service's highest priority during the aftermath of Hurricane Helene," declared the US Postal Service in a declaration. "The Postal Service is dedicated to delivering each letter or parcel to its intended destination, as long as it is safe to do so and roads are passable. As our operations continue, we will keep in touch with local election boards in affected areas to facilitate the continued transfer and delivery of Election Mail as soon as it is secure to do so."

Il lunedì, Bell ha presieduto una riunione urgente del consiglio, durante la quale ha riferito che 14 dei 22 contee con cui il consiglio era in contatto erano chiuse, con ulteriori chiusure previste nei giorni successivi.

"Our field specialist, who resides in Buncombe County and serves the majority of these counties, actually had to travel on foot to the county office today to offer support and access to resources," she explained.

According to Bell, solo la contea di Haywood aveva ancora da inviare un resoconto dello stato. Ha sottolineato che molti dipendenti delle contee stavano lottando con la connessione a Internet, la scarsità d'acqua, i blackout di energia e le strade danneggiate. Al momento del lunedì pomeriggio, il sito web delle elezioni della contea di Haywood era inattivo e CNN non aveva ricevuto risposta dopo aver contattato la contea.

La contea di Buncombe, che include la città di Asheville e si trova nelle Blue Ridge Mountains, è stata una delle aree più colpite dall'uragano. Tuttavia, l'ufficio postale era ancora in funzione e i cittadini potevano consegnare i loro ballot lì, secondo gli ufficiali delle elezioni della contea.

"Buncombe County is still in response and recovery mode, focusing on life safety and basic needs," stated Corinne Duncan, director of elections at Buncombe County. "The post office is operational, and we sent 200 ballots through the mail today."

Duncan ha aggiunto che le strutture delle elezioni della contea erano intatte e avevano l'energia, ma alcuni dipendenti e membri del consiglio erano bloccati a causa delle chiusure delle strade. La contea non aveva ancora completato le valutazioni per i seggi elettorali e le sue strutture mancavano d'acqua.

Date le circostanze politiche, la sospensione della campagna di Robert F. Kennedy Jr. e il suo endorsement dell'ex Presidente Donald Trump potrebbero potenzialmente influenzare la politica in North Carolina. Con il rinvio del voto per corrispondenza, le prossime elezioni dello Stato potrebbero richiedere metodi di voto alternativi per garantire il diritto di voto di ogni elettore

