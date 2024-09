La tempesta tropicale Helena porta devastazione e morti in tutto il panorama americano

Nella parte sudorientale degli Stati Uniti, l'uragano "Helene" sta seminando distruzione con tutta la sua forza. Questa tempesta tropicale distruttiva ha causato danni ingenti in numerosi stati, con almeno 40 morti.

Secondo i resoconti dei media americani, almeno 40 persone sono morte in diversi stati a causa di questa tempesta. La devastazione causata da "Helene" si estende dalla Florida a sud, arrivando fino all'interno del paese. Nel Tennessee, le squadre di soccorso sono riuscite a evacuare dozzine di persone dal tetto dell'ospedale.

"Helene" ha raggiunto la terraferma come uragano di categoria 2, con venti fino a 225 chilometri orari, nella regione della Big Bend della Florida giovedì sera (ora locale). Dopo aver perso forza e trasformato in una tempesta tropicale, si è diretta verso nord attraverso gli Appalachi.

Il Centro Nazionale degli Uragani degli Stati Uniti continua a emettere avvertimenti per possibili allagamenti e frane potenzialmente letali. La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha anche avvertito: "La tempesta è ancora dannosa e letale, sta portando via vite, e il rischio di allagamenti rimane alto".

Blackout e allagamenti

Più di 4 milioni di case in tutto il paese hanno perso l'energia elettrica a causa della tempesta venerdì, secondo i dati di "poweroutage.us". Le case sono state distrutte e intere città sono state sommerse dall'acqua. Sono stati segnalati casi di persone morte o ferite da alberi caduti, nonché altre persone morte nelle loro auto e case. Numerose strade sono state lavate via e chiuse nelle regioni colpite.

Anche Erwin, Tennessee, ha subito gravi allagamenti, dove più di 50 persone hanno cercato rifugio sul tetto dell'ospedale. La polizia e i servizi di emergenza hanno evacuato tutti utilizzando un elicottero. Il senatore del Tennessee Bill Hagerty ha annunciato su X che tutti erano stati evacuati con successo.

Nella Carolina del Nord, le autorità hanno ordinato l'evacuazione dei residenti delle città vicine a causa del possibile cedimento di una diga al lago Lur. Ordini di evacuazione simili sono stati emessi a Newport, Tennessee, una città di circa 7.000 abitanti, dove una diga era a rischio di cedimento. In entrambi i casi, è stato dato il via libera.

Numero di morti incerto

Al momento, il numero esatto di persone morte a causa della tempesta rimane incerto. Il "New York Times" ha riferito 41 morti in quattro stati, ABC News 42 e CNN 45. Sono state confermate ufficialmente solo 8 morti in Florida, 11 in Georgia e 2 nella Carolina del Nord. L'entità completa dei danni spesso diventa evidente solo alcuni giorni dopo che la tempesta è passata e l'acqua si è ritirata.

Tempeste come "Helene" richiamano ricordi cupi di passate tempeste negli Stati Uniti. Due anni fa, l'uragano "Ian" ha causato danni ingenti in Florida, con la morte di oltre 100 persone. In quel momento, il centro della tempesta è passato sopra aree densamente popolate nel sud-ovest dello stato e ha attraversato le città costiere con venti

