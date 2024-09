La tempesta tropicale Helena perde forza

"Mostro turbinante" Helene, un tempo etichettato come "estremamente dannoso", ha colpito le coste della Florida. Il caos ha portato alluvioni distruttive e blackout di energia. Il venerdì, il Centro Nazionale per gli Uragani ha emesso un avviso, affermando che nonostante il suo indebolimento, Helene rappresentava ancora un serio pericolo.

Inizialmente, Helene era stata classificata come uragano di Categoria 4, ma in seguito è stata declassata a Categoria 1.

Più di 1,1 milioni di case in Florida hanno perso l'energia, secondo poweroutage.us, con circa 90.000 famiglie negli stati limitrofi della Georgia che hanno subito lo stesso destino. Numerose strade sono state sommerse dall'acqua. Il Centro Uragani degli Stati Uniti ha previsto "alluvioni pericolose" e frane.

Helene aveva attraversato il Golfo del Messico, con venti fino a 225 chilometri orari. Tardi nella serata di giovedì (ora locale), Helene ha raggiunto le coste della Florida. Secondo le autorità, i venti della tempesta si erano indeboliti a 145 chilometri orari.

Le operazioni dell'aeroporto sono state sospese nelle città di Tampa e Tallahassee, in Florida.

