La tempesta tropicale Helena negli Stati Uniti si intensifica, causando un totale di 200 morti.

L'uragano "Helene" ha causato 200 vittime negli Stati Uniti. Le autorità hanno annunciato otto decessi aggiuntivi in Georgia e tre in Carolina del Nord. Le missioni di ricerca e soccorso in corso nelle montagne occidentali della Carolina del Nord, che hanno subito il peggio della tempesta, sono ancora attive.

Sette giorni fa, "Helene" ha colpito la Florida settentrionale, seminando devastazione in tutta la parte sud-orientale degli Stati Uniti. Questo uragano è diventato il più mortale sulla terraferma degli Stati Uniti dal momento in cui l'uragano "Katrina" ha colpito nel 2005.

