La tempesta tropicale Francine si sta intensificando verso la costa del Golfo, e i residenti della Louisiana stanno attivamente proteggendo le loro difese contro le inondazioni.

Francine ha il potenziale di evolversi in un uragano entro martedì, intensificandosi fino a diventare di Categoria 2 all'arrivo sulla terraferma. Una tempesta così potente potrebbe causare danni significativi agli edifici e blackout diffusi, portando il governatore della Louisiana a dichiarare uno stato di emergenza prima del suo arrivo.

Entro la sera di lunedì, Francine si trovava a circa 125 miglia dal confine Texas-Messico, con venti massimi di 65 mph, solo 9 mph sotto la soglia dell'uragano, secondo il Centro Nazionale per gli Uragani.

Le aree lungo le coste settentrionali del Texas e della Louisiana potrebbero affrontare piogge diluviane, venti forti e pericolose ondate di tempesta mentre Francine si sposta. Le regioni più a rischio di subire gravi conseguenze saranno probabilmente quelle nel sud della Louisiana Around the time of landfall.

Più di 5 milioni di persone sono attualmente sotto avvisi di alluvione lungo la costa del Golfo. Francine è prevista per produrre precipitazioni tra 4 e 8 pollici dalla costa nord-orientale del Messico al Mississippi meridionale, con alcune regioni che potrebbero raggiungere anche 12 pollici.

La Louisiana, il Texas e parti della costa del Golfo hanno emesso avvisi di uragano, tempesta tropicale e ondata di tempesta. Il Centro Nazionale per gli Uragani ha anche avvertito di un'onda di tempesta da High Island, Texas, fino alla foce del Mississippi.

Anche se si sta muovendo a 5 mph intorno alle 10 p.m. CT di lunedì, Francine è prevista per aumentare la sua velocità martedì.

Il luogo esatto dell'arrivo di Francine in Louisiana è ancora incerto e la tempesta potrebbe anche diventare più forte del previsto. La progressione della tempesta potrebbe essere alimentata dall'acqua oceanica estremamente calda - un indicatore di un pianeta che si riscalda a causa delle emissioni di combustibili fossili - che funge da carburante per le tempeste tropicali.

I preparativi di emergenza sono in corso in Louisiana, dove le comunità costiere sono ben consapevoli dei danni che tali tempeste possono causare. Il governatore Landry ha richiesto l'aiuto dell'Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze lunedì.

Ordini di evacuazione obbligatoria sono stati emessi nella parrocchia di Cameron, Louisiana, secondo i post sui social media delle autorità. both mandatory and voluntary evacuations have been ordered in Jefferson Parish's Grand Isle, which was devastated by a Category 4 storm, Ida, in 2021.

Alcune parrocchie, come St. Mary e Terrebonne, hanno iniziato a chiudere le chiuse e distribuire sacchi di sabbia lunedì. Terrebonne Parish ha anche dichiarato lo stato di emergenza, secondo un comunicato stampa.

Le scuole sono previste per chiudere in diverse parrocchie della Louisiana, comprese Jefferson, Terrebonne e Orleans (che include New Orleans), mercoledì e giovedì.

In Mississippi, i residenti di Pass Christian hanno iniziato a evacuare volontariamente.

Cosa aspettarsi lungo la traiettoria di Francine

L'influenza di Francine si farà sentire prima del suo arrivo e potrebbe persistere per tutta la settimana mentre si avvicina alla terraferma e si indebolisce.

"Francine è prevista per portare forti piogge e il potenziale per significative alluvioni lampo lungo la costa del nord-est del Messico, le coste inferiori e superiori del Texas, la maggior parte della Louisiana e del Mississippi fino a giovedì mattina", ha dichiarato il Centro Nazionale per gli Uragani.

Già da martedì, i venti di tempesta tropicale inizieranno ad influenzare le parti delle coste del nord-est del Messico e del Texas meridionale. L'onda di tempesta e le onde anomale potrebbero anche causare allagamenti minimi sulla costa del Messico all'inizio di questa settimana.

L'onda di tempesta si intensificherà man mano che Francine si avvicinerà alla terraferma, allagando aree normalmente asciutte con diversi piedi d'acqua. Le regioni costiere centrali della Louisiana potrebbero subire le peggiori inondazioni, con potenziali livelli di onda di tempesta che raggiungono fino a 10 piedi sopra la media.

Un avviso di onda di tempesta è stato emesso lunedì per le regioni costiere nella parte orientale del Texas, della Louisiana e del Mississippi.

La pioggia rappresenta una minaccia significativa, iniziando in parti del Texas e del nord-ovest del Messico lunedì e proseguendo verso la costa occidentale del Golfo martedì. Il Texas dovrebbe subire la maggior parte delle sue forti piogge all'inizio di questa settimana, ma le condizioni peggiori potrebbero non verificarsi fino a tarda martedì sera nella Louisiana.

Francine dovrebbe indebolirsi rapidamente all'arrivo mercoledì, ma le piogge sono previste per continuare a inzuppare le regioni del basso e medio bacino del Mississippi per il resto della settimana. La pioggia si sposterà verso nord lungo il Mississippi River giovedì, potenzialmente offrendo un aumento benefico ai livelli attualmente bassi del fiume.

Anche se Francine si sarà spostata alla fine della settimana, ulteriori attività di tempesta potrebbero essere in fermento nell'Atlantico.

Due ulteriori regioni nell'Atlantico aperto hanno una probabilità media di sviluppo nei prossimi giorni, secondo il centro degli uragani.

