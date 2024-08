La tempesta tropicale Ernesto sta attraversando le isole dei Caraibi.

Ernesto's centro si è avvicinato molto a Guadalupa all'alba di martedì e attraverserà parte delle Isole Sopravento Settentrionali nel nord-est del Mar dei Caraibi per tutta la giornata. È stato su una rotta di collisione con la regione sin dalla sua formazione nella serata di lunedì.

La tempesta aveva venti sostenuti massimi di 45 mph con raffiche più forti martedì mattina mentre si muoveva verso ovest a un ritmo sostenuto di 18 mph, secondo il Centro Nazionale per gli Uragani.

I venti di forza di tempesta tropicale si estendevano lontano dal centro di Ernesto e stanno consegnando raffiche di vento in gran parte della regione. Una raffica di 56 mph a Saint Barthélemy – noto anche come St. Bart’s – si è verificata a più di 100 miglia di distanza.

Le immagini satellite mostrano la Tempesta Tropicale Ernesto che si agita sul nord-est del Mar dei Caraibi all'alba di martedì. Il vento e la pioggia di Ernesto si diffonderanno su più parti della regione durante la notte di martedì e mercoledì.

Sono in vigore avvisi di tempesta tropicale per Puerto Rico e le Isole Sopravento Settentrionali, comprese le Isole Vergini Americane e Britanniche. Le forti raffiche di vento di Ernesto sono in grado di danneggiare alcune strutture e abbattere gli alberi e le linee elettriche.

Le piogge torrenziali, potenzialmente allaganti, sembrano essere la minaccia più significativa per alcune parti del Caribe questa settimana. La pioggia pesante persisterà per gran parte delle Isole Sopravento Settentrionali fino alla notte di martedì, ma il tempo umido persisterà fino a mercoledì.

Una pioggia torrenziale inizierà per le Isole Vergini Americane e Britanniche martedì sera e raggiungerà Puerto Rico martedì notte. La pioggia più pesante dovrebbe cessare su queste aree tarda mercoledì.

Le precipitazioni totali di 4 a 6 pollici saranno diffuse, con possibilità di 10 pollici in alcune parti di Puerto Rico. Potenziali allagamenti e frane sono possibili, soprattutto nelle aree montuose orientali e meridionali di Puerto Rico.

I venti di forza di tempesta tropicale continueranno a battere le aree lungo il percorso di Ernesto almeno fino a mercoledì notte. Questi venti continueranno a creare mareggiate pericolose e fino a 3 piedi di mareggiata per molte isole della regione.

La combinazione di pioggia e vento potrebbe causare problemi per l'infrastruttura elettrica vulnerabile di Puerto Rico.

Le autorità di Puerto Rico hanno attivato la Guardia Nazionale, cancellato le lezioni nelle scuole pubbliche e hanno avvertito che Ernesto causerà blackout diffusi data la fragilità della rete elettrica di Puerto Rico, che sta ancora ricostruendo dopo che l'uragano Maria ha colpito l'isola nel settembre 2017 come un uragano di categoria 4.

"Quello è un fatto", ha detto Juan Saca, presidente di Luma Energy, un'azienda privata che opera la trasmissione e la distribuzione dell'energia a Puerto Rico, all'AP.

Un graduale cambiamento verso nord è previsto per mercoledì e tirerà Ernesto via dal Caribe verso l'Atlantico aperto. Una volta sull'acqua aperta, Ernesto si rafforzerà e diventerà un uragano, probabilmente tarda mercoledì notte.

Quanto Ernesto si rafforzerà dipenderà pesantemente dall'acqua molto calda del mare e da quanto potenti i venti di disturbo delle alte quote diventeranno sulla regione. È possibile che Ernesto diventi un uragano importante - di forza 3 o superiore - alla fine di questa settimana.

Ma la rotta di Ernesto potrebbe cambiare a seconda di un

