La tempesta tropicale Ernesto raggiunge le coste delle Bermuda.

La tempesta tropicale "Ernesto" ha colpito Bermuda all'alba di sabato, proprio sopra il territorio britannico d'oltremare alle 6 del mattino ora locale (11 del mattino ora tedesca), secondo il Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti. La tempesta stava causando forti venti, mareggiate pericolose e inondazioni nelle aree costiere, hanno avvertito.

Si prevedevano circa 225 litri di pioggia per metro quadrato. "Questa pioggia potrebbe causare allagamenti improvvisi e potenzialmente letali, soprattutto nelle parti più basse dell'isola", ha avvertito il centro uragani. La tempesta è stata classificata come uragano di categoria 1 con venti che soffiavano a una velocità di 140 chilometri orari sabato.

A causa delle dimensioni e della lentezza della tempesta, le autorità di Bermuda prevedevano forti venti fino a domenica. Il centro uragani ha emesso avvertimenti per onde minacciose per la vita e correnti pericolose lungo la costa orientale degli Stati Uniti. "Ernesto" era previsto a est di Terranova lunedì sera.

Al venerdì sera, Belco, la società di energia di Bermuda, ha riferito che il 31% dei suoi clienti era senza elettricità. "Le nostre squadre non stanno più lavorando sul campo perché non è più sicuro per loro. Si riposeranno fino a quando non sarà sicuro riprendere i lavori di ripristino", ha dichiarato Belco. Il trasporto pubblico e l'aeroporto erano stati interrotti prima della tempesta. "Ernesto" rappresenta una minaccia significativa, ha dichiarato il ministro della sicurezza nazionale Michael Weeks. "Non è una tempesta da prendere alla leggera."

Bermuda è un insieme di 181 piccole isole con un'area totale piccola come Manhattan. Secondo AccuWeather, è raro che l'occhio di un uragano colpisca direttamente Bermuda. Solo 11 dei 130 temporali tropicali che si sono avvicinati a meno di 160 chilometri da Bermuda dal 1850 hanno colpito la terraferma.

L'isola funge da hub finanziario con edifici robusti. A causa della sua elevazione, le mareggiate non sono così preoccupanti come su altre isole più basse. "Ernesto" aveva già colpito il nord-est dei Caraibi, lasciando centinaia di migliaia di persone a Puerto Rico senza elettricità o acqua.

La pioggia intensa di 'Rain' potrebbe peggiorare la situazione delle inondazioni, data l'avvertenza di allagamenti improvvisi gravi. Dopo che la tempesta sarà passata, gli sforzi di pulizia e ripristino potrebbero essere ostacolati dalla pioggia persistente.

