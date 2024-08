- La tempesta tropicale Ernesto colpisce le coste delle Bermuda

Tropicale Tempesta "Ernesto" Sbatte contro Bermuda. La disturbance meteorologica con venti che raggiungono circa 140 chilometri orari ha colpito la regione occidentale di Bermuda, secondo il Centro Nazionale americano per gli Uragani (NHC). "Ernesto" è attualmente previsto che si sposti verso nord-est. Dopo aver colpito la terraferma, "Ernesto" ha subito un breve calo di potenza, ma potrebbe riguadagnare forza nel weekend.

Il NHC ha emesso un avviso per forti piogge, onde consistenti e allagamenti. La costa orientale del Nord America non sarà direttamente colpita da "Ernesto". Tuttavia, nuotatori e villeggianti sono avvisati di prepararsi contro le potenti onde e le correnti presenti, e di seguire le indicazioni dei bagnini locali.

Blackout in Puerto Rico

Mentre "Ernesto" si trasformava in un uragano nella parte del territorio degli Stati Uniti vicina al Mar dei Caraibi, ampi blackout hanno colpito la regione mercoledì. I media locali hanno segnalato forti precipitazioni, allagamenti e alberi caduti. Anche le Isole Vergini sono state colpite dalla tempesta.

Il riscaldamento globale aumenta significativamente la probabilità di intense tempeste. A causa delle temperature oceaniche anomale e dell'avvicinarsi della "La Niña", un episodio di acque più fredde nel Pacifico, l'agenzia meteorologica americana NOAA aveva avvertito di una stagione degli uragani particolarmente potente nell'Atlantico quest'anno. Questo ciclo è iniziato a giugno e continuerà per i prossimi sei mesi. Già a luglio, "Beryl" si è presentato come il primo uragano di categoria 5 mai registrato in una stagione.

Le aree colpite sono state avvisate di prepararsi per possibili ulteriori blackout, poiché "Ernesto" potrebbe riguadagnare forza. Anche se non direttamente colpita, la costa orientale del Nord America potrebbe ancora subire altri effetti come le correnti di risacca.

