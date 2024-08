La tempesta tropicale Debby si avvicina al secondo sbarco degli Stati Uniti nella Carolina del Sud e minaccia inondazioni devastanti mentre si spinge verso nord.

Al 23:00 ET di mercoledì, il centro di Debby si trovava a 25 miglia a est-nord-est di Charleston e avanzava lentamente a soli 3 mph, una velocità tipica per molte persone, secondo il Centro Nazionale per gli Uragani.

Dopo aver colpito la Florida come uragano di categoria 1 lunedì, Debby ha scaricato più di un piede di pioggia su parti della Florida, della Georgia e della Carolina del Sud. Le piogge torrenziali hanno ingrossato i fiumi, allagato le strade e intrappolato le persone nelle auto, nelle case e nelle barche.

Ma il caos peggiore è ancora in arrivo mentre la tempesta si dirige verso il Nordest. Ecco gli ultimi aggiornamenti:

• Il percorso attuale di Debby: Dopo lo sbarco, la tempesta finalmente accelererà. È prevista la sua entrata nella Carolina del Nord entro la serata di giovedì e nella Virginia settentrionale entro la mattina di venerdì. Debby è prevista per accelerare attraverso la Pennsylvania entro la sera di venerdì e attraverso la Nuova Inghilterra entro la mattina di sabato, portando piogge intense e allagamenti improvvisi in una regione già satura di pioggia in seguito a tempeste di questa settimana.

• “Preparatevi a un diluvio”, dice il governatore della Carolina del Nord: Il governatore della Carolina del Nord, Roy Cooper, ha avvertito i residenti mercoledì di prepararsi a piogge intense e allagamenti. "Tutti i residenti della Carolina del Nord in tutto lo stato devono prepararsi a un diluvio", ha detto Cooper, descrivendo la minaccia in arrivo come "più pioggia di quanta ne vediamo la maggior parte di noi in un mese, o addirittura in diversi mesi". Un avviso di tornado è stato emesso per la Carolina del Nord orientale fino alle 8:00 di giovedì. Gli accumuli di pioggia in tutto lo stato potrebbero raggiungere i 15 pollici e la Carolina del Sud potrebbe raggiungere i 25 pollici. Possibili correnti pericolose e ondate di tempesta fino a 3 piedi sono possibili lungo le coste della Carolina.

• Dichiarazioni di disastri in tutto il Sud-est: Il presidente Joe Biden ha approvato le dichiarazioni di disastri per la Florida, la Georgia e le Caroline – tutte le quali sono state colpite duramente da Debby questa settimana. Più di 700 membri dell'Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze sono stati dispiegati nel Sud-est e i team di ricerca e soccorso sono in standby per intervenire se necessario, ha detto l'agenzia mercoledì.

• Diga in Georgia a rischio di "fallimento imminente": Una diga nel contea di Bulloch, in Georgia – circa 50 miglia a nord-ovest di Savannah – è a rischio di “fallimento imminente” a causa delle piogge torrenziali di Debby, ha detto il National Weather Service di Charleston, nella Carolina del Sud. Parti del contea hanno già subito gravi allagamenti, richiedendo operazioni di salvataggio in un parco roulotte. Ma se la diga cede, le comunità immediatamente a valle sono a maggior rischio di ulteriori allagamenti e potrebbero essere richieste evacuazioni.

• Calore a tre cifre in arrivo per il Sud-est: Il calore potenzialmente pericoloso si è attardato nel Sud-est dopo Debby e dovrebbe persistere giovedì e per tutto il weekend mentre proseguono i

