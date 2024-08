La tempesta tropicale Debbie provoca tornado negli Stati Uniti.

La tempesta tropicale "Debby" ha fatto terraferma negli Stati Uniti per la seconda volta, generando tornado e causando una vittima. La tempesta ha fatto terraferma giovedì mattina vicino a Bulls Bay nella Carolina del Sud, come riferito dal Centro Nazionale per gli Uragani, prima di spostarsi nel North Carolina. Si prevedeva che avrebbe continuato a spostarsi verso nord lungo la East Coast. Gli abitanti così a nord come il Vermont si stavano preparando alle inondazioni.

Debby aveva fatto terraferma lunedì lungo la costa del Golfo della Florida come uragano di categoria uno. Il centro degli uragani ha avvertito di significative inondazioni in parti dell'est della Carolina del Sud e del sud-est del North Carolina fino a venerdì.

Almeno tre tornado sono stati segnalati nel North Carolina durante la notte (ora locale). Uno ha danneggiato almeno quattro case, una chiesa e una scuola nella contea di Wilson a est di Raleigh, secondo gli ufficiali. Una persona è morta in una casa danneggiata a Lucama, ha detto il portavoce della contea Stephen Mann via email.

In totale, la tempesta ha causato almeno sette morti. Cinque sono morti in incidenti stradali o per alberi caduti.

Gli Stati Uniti hanno assistito a un altro sbarco della tempesta tropicale Debby nella Carolina del Sud, dopo il suo primo atterraggio in Florida. Nonostante si sia spostata nel North Carolina, la tempesta ha continuato a rappresentare una minaccia per gli abitanti così a nord come il Vermont con potenziali inondazioni.

Leggi anche: