- La tempesta tropicale Debbie colpisce di nuovo la costa orientale degli Stati Uniti.

Tempesta tropicale "Debby" ha fatto ritorno sulla costa orientale degli Stati Uniti per la seconda volta. Con velocità del vento sostenute fino a 85 chilometri orari, il centro della tempesta si trovava a circa 40 chilometri a nord-est della città portuale di Charleston, nella Carolina del Sud, secondo il Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti, al momento della mattina di giovedì ora locale.

"Debby" ha fatto il suo primo ingresso nella Florida come uragano di Categoria 1 il lunedì. La tempesta ha portato piogge intense e allagamenti in Florida, Georgia e Carolina del Sud. Almeno sei persone sono morte, secondo i resoconti dei media.

Si prevede che si sposterà a nord

Il mercoledì, "Debby" è tornata sull'oceano e ha riacquistato forza. Tuttavia, la tempesta si è subsequently indebolita, secondo il Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti. Tuttavia, sono previste piogge intense e allagamenti significativi nella Carolina del Sud e nella vicina Carolina del Nord.

Il governatore della Carolina del Nord, Roy Cooper, ha avvertito in una conferenza stampa circa "più pioggia di quanto la maggior parte di noi vediamo in un mese o addirittura in diversi mesi". Nei prossimi giorni, "Debby" è prevista spostarsi a nord lungo diversi stati della costa orientale, secondo le previsioni.

Le tempeste tropicali si formano sull'acqua oceanica calda. Il cambiamento climatico aumenta la probabilità di forti tempeste.

La situazione meteorologica attuale nella Carolina del Sud e nella Carolina del Nord include piogge intense e allagamenti significativi a causa della Tempesta Tropicale "Debby". Le previsioni suggeriscono che la tempesta continuerà a spostarsi a nord lungo diversi stati della costa orientale.

Leggi anche: