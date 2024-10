La tempesta tropicale che si avvicina sta devastando la Florida.

Solo circa dieci giorni sono passati da quando l'uragano "Helene" ha portato morte e devastazione in Florida. Lo stato sta ancora affrontando le conseguenze della tempesta e si prevede che un'altra tempesta tropicale colpirà la regione. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, è preoccupato e dichiara uno stato di emergenza in 35 contee a causa dell'arrivo previsto della tempesta tropicale "Milton". Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, la tempesta attuale nella regione occidentale del Golfo del Messico è prevista intensificarsi in un uragano più grande diretto verso la Florida.

Come riportato dal servizio meteorologico, "Milton" è atteso fare terraferma sulla costa ovest della Florida a metà settimana. La regione è ancora in via di recupero dai danni causati dall'uragano "Helene", che ha colpito la regione il 26 settembre come uragano di categoria 4. Più di 210 persone sono morte in North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Tennessee e Virginia, con 14 morti solo in Florida. Molti edifici sono stati danneggiati o distrutti e sono state segnalate interruzioni di corrente in diverse aree.

Con le elezioni presidenziali degli Stati Uniti che si avvicinano a meno di un mese, la gestione delle conseguenze della tempesta ha implicazioni politiche. Il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump ha diffuso disinformazione, sostenendo che i fondi per l'aiuto alle vittime della tempesta sono stati utilizzati dal governo del presidente democratico degli Stati Uniti Joe Biden per aiutare i migranti.

In risposta, la Casa Bianca ha criticato questi individui che "mirano a creare caos per raggiungere i loro obiettivi politici". Hanno etichettato questa disinformazione come "inveritiera, dannosa e deve essere fermata immediatamente", come dichiarato dal direttore delle comunicazioni Ben LaBolt e dal direttore della strategia digitale alla Casa Bianca, Christian Tom, in una dichiarazione congiunta.

Despite the ongoing recovery from Hurricane "Helene", Florida faces another threat with Tropical Storm "Milton" predicted to intensify into a hurricane. The National Weather Service warns that "Milton" is expected to make landfall on Florida's west coast, potentially causing more destruction and hardship for the region.

