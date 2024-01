La tempesta del fine settimana offre la prima possibilità di neve per parti del Nordest e del Medio Atlantico in quasi 2 anni

Ma è semplicemente troppo presto per dire quali parti di queste regioni vedranno la neve - o quanta ne cadrà - visto che mancano ancora cinque giorni all'arrivo della tempesta. Questi risultati dipenderanno molto dai tempi, dall'intensità e dalla traiettoria della tempesta, che sono ancora molto incerti dato che il sistema responsabile è ancora a migliaia di chilometri di distanza, al largo della costa occidentale degli Stati Uniti.

Ciò che si sa è che un percorso attivo di tempesta nel Pacifico, tipico di un inverno El Niño, invierà una serie di tempeste attraverso gli Stati Uniti nella prossima settimana, presentando la più alta possibilità di neve d'impatto finora in questo inverno in alcune delle aree più popolose del Paese sulla costa orientale.

Il sistema responsabile del potenziale clima invernale attraverserà dapprima la metà meridionale degli Stati Uniti fino a venerdì, prima di risalire verso est nel fine settimana.

In gran parte del Sud questo significherà una pioggia fresca. Il Texas orientale, la Louisiana e il Mississippi meridionale, tutti ancora afflitti dalla siccità dopo un'estate di caldo estremo e di mancanza di pioggia, sono nel mirino per quella che sarebbe una pioggia ampiamente benefica.

Le piogge inizieranno giovedì sera nella parte orientale del Texas e progrediranno con la traiettoria della tempesta verso est, fino a superare con il tempo il sud-est e parte del medio Atlantico. Questa tempesta potrebbe causare problemi di inondazione nel Sud, in particolare nelle aree inzuppate martedì e mercoledì da un altro sistema umido.

La fiducia nell'esatta traiettoria della tempesta diminuisce dopo che ha lasciato il sud-est. I modelli di previsione martedì concordavano sul fatto che una tempesta di forte impatto avrebbe attraversato la zona medio-atlantica e il nord-est e avrebbe portato neve significativa dove c'è aria fredda, ma differivano sulla quantità di neve che sarebbe potuta cadere e su dove.

"Forti precipitazioni si diffonderanno nel sud-est/medio Atlantico e forse nel nord-est nel prossimo fine settimana, con un potenziale crescente di neve pesante a nord e a ovest del minimo", ha dichiarato il Weather Prediction Center. "Le quantità esatte e il tipo di precipitazione per alcune delle principali città della costa orientale restano al momento molto incerte, ma vanno tenute d'occhio".

La massima fiducia in una nevicata significativa si ha nelle zone più elevate degli Appalachi e nell'interno del Nord-Est, compresa la Pennsylvania centrale.

Con le forti precipitazioni attese, la domanda chiave sarà dove cadrà come neve e dove come pioggia, specialmente lungo il corridoio altamente popolato della I-95 da Washington a Boston.

Se dovesse cadere anche solo un centimetro di neve, si porrebbe fine a una significativa striscia di assenza di neve per alcune grandi città che si trascina da quasi due anni.

New York ha atteso quasi 700 giorni per un centimetro di neve in un solo giorno di calendario. Secondo il National Weather Service, nel 2023 a Central Park sono caduti solo 2,3 centimetri di neve, il che lo rende l'anno solare meno nevoso della città. Lo stesso vale per Philadelphia e per l'aeroporto internazionale Dulles dell'area di Washington.

Non è che il Nordest sia rimasto senza precipitazioni. A metà dicembre, una potente e letale tempesta costiera ha tolto la corrente a centinaia di migliaia di persone e ha provocato gravi inondazioni in tutta la regione.

Ma è stato troppo caldo perché le precipitazioni cadessero sotto forma di neve, cosa che sta diventando sempre più comune con l'aumento delle temperature globali a causa dell'inquinamento da combustibili fossili, che scalda il pianeta.

Gran parte degli Stati Uniti ha vissuto un dicembre più caldo della media. Le temperature più calde hanno reso la neve più difficile da trovare. Di conseguenza, il manto nevoso, ovvero la quantità di terra coperta dalla neve, è al minimo storico in Nord America dal 2005, secondo i dati NOAA.

Fonte: edition.cnn.com