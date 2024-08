- La tempesta Debbie causa inondazioni nel sud-est degli Stati Uniti

La tempesta tropicale "Debby" sta causando forti piogge e inondazioni nel sud-est degli Stati Uniti. In alcune parti degli stati della Florida, della Georgia e della Carolina del Sud, intere strade sono sott'acqua, con persone che devono essere soccorse dalle loro auto e addirittura dalle loro case, come riportato dai media americani.

Nella città costiera di Charleston, in Carolina del Sud, è stato imposto un coprifuoco notturno da martedì a mercoledì (ora locale) "per tenere le persone lontano dalle strade e garantire la loro sicurezza, così come quella dei nostri operatori di primo intervento", ha dichiarato la città.

Decine di migliaia senza elettricità

"Debby" ha raggiunto la terraferma come uragano di categoria 1 in Florida lunedì e successivamente è stato declassato a tempesta tropicale. Secondo i resoconti dei media, il bilancio delle vittime in Florida e in Georgia è salito ad almeno cinque, principalmente a causa di alberi caduti e incidenti stradali. Al mattino presto di mercoledì, oltre 44.000 case in Florida erano ancora senza elettricità, secondo il sito poweroutage.us.

Il centro della tempesta si è poi spostato di nuovo sul mare, dove è previsto che acquisti forza nelle prossime ore. I meteorologi prevedono che la tempesta raggiungerà di nuovo la terraferma in Carolina del Sud giovedì. Il servizio meteorologico ha avvertito della possibilità di "piogge potenzialmente storiche" in alcune parti della Carolina del Sud e della Carolina del Nord confinante, nonché della possibilità di tornado isolati.

I cicloni tropicali si formano sull'acqua calda dell'oceano. Il cambiamento climatico aumenta la probabilità di forti tempeste.

I blackout in Florida stanno causando significativi problemi, con i residenti che si affidano ai generatori di backup per l'elettricità. A causa delle forti piogge e delle inondazioni, molti sistemi di infrastrutture elettriche sono stati danneggiati, portando decine di migliaia di case e attività commerciali senza elettricità.

