La tempesta attacca senza sosta il megayacht Bayesiano, portandolo a sommergersi vicino alle coste siciliane.

Il video in bianco e nero sembra ritrarre una tempesta che martella lo yacht battezzato "Bayesian" con la bandiera britannica. Immagini dal porto mostrano la barca che oscilla violentemente da sinistra a destra prima di capovolgersi.

CNN non è riuscita a stabilire con precisione il luogo o la data del filmato, ma la nave nel video sembra avere una simile progettazione a quella del Bayesian.

La nave è affondata il lunedì, portando con sé almeno una delle 22 persone a bordo, apparentemente a causa del suo albero, uno dei più alti del mondo, che si è spezzato in due durante la tempesta. Quindici persone sono state salvate.

Il corpo recuperato dalla nave è stato identificato come Ricardo Thomas, uno chef di Antigua, secondo Reuters.

Tra i dispersi figurano alcune personalità di spicco, come Mike Lynch (imprenditore britannico del settore tecnologico), Jonathan Bloomer (direttore di Morgan Stanley International) e Chris Movillo (prominente avvocato americano), secondo la Protezione Civile della Sicilia.

La figlia diciottenne di Lynch era anche tra i dispersi. Sua moglie, Angela Barcares, è sopravvissuta. In un'intervista al quotidiano italiano La Repubblica all'interno di un ospedale siciliano, seduta su una sedia a rotelle, Barcares ha dichiarato di essere stata svegliata alle 4 del mattino quando la barca si è inclinata.

Lei e suo marito hanno inizialmente pensato che fosse solo un'ondata forte, ma si sono preoccupati quando le finestre dello yacht si sono rotte.

La nave è affondata poco dopo, a circa mezzo miglio dal porto di Porticello, aiutata da un piccolo tornado che girava sull'isola del Mediterraneo, probabilmente causando il capovolgimento della barca. I testimoni oculari hanno descritto venti e raffiche violente che hanno lasciato una scia di detriti vicino al molo.

Il proprietario di una villa vicina, venuto a conoscenza della nave che affondava, ha riprodotto il suo filmato delle telecamere di sicurezza, dove il Bayesian poteva essere visto mentre affondava.

"In soli 60 secondi, la nave scompare", ha detto il proprietario della villa all'agenzia di stampa ANSA. "È chiaro cosa è successo. La barca non aveva alcuna possibilità di sopravvivere a lungo".

Le squadre di soccorso hanno continuato le ricerche dei dispersi il mercoledì, eseguendo operazioni sia in superficie che sott'acqua. Si ritiene che i resti si trovino a circa 50 metri di profondità (circa 150 piedi) sotto la superficie, e i sommozzatori hanno solo circa 12 minuti per esplorare prima di dover riaffiorare a causa dei limiti dell'attrezzatura, ha avvertito il corpo dei vigili del fuoco italiani.

I sommozzatori sono riusciti ad accedere all'interno della nave il martedì, secondo i vigili del fuoco, così come ad alcune stanze sotto il ponte di comando. Tuttavia, hanno notato che le operazioni erano complesse a causa dei numerosi ostacoli e passaggi stretti all'interno della nave. Avevano intenzione di aprire alcuni di questi passaggi il mercoledì.

Tre giorni dopo il naufragio, gli investigatori lottano ancora per capire come la nave sia affondata così rapidamente. Matthew Schanck, presidente del Consiglio di Ricerca e Soccorso Marittimo, ha suggerito martedì che tali incidenti sono estremamente rari.

"Data la tempesta estrema e la probabilità che un tornado d'acqua fosse coinvolto, questo è ciò che definirei un evento 'swan black'", ha detto, riferendosi a un evento inaspettato e improbabile. "Anche i settori esterni al marittimo lottano con questi eventi", ha aggiunto.

Although Sicily isn't famous for tornadoes or water spouts, Schanck pointed out, "there's a risk" they could happen but not every day.

“I believe it would be beneficial to examine the potential implications on vessel construction, vessel stability, and possibly safety regulations”, Schanck concluded.

Il Bayesian, con la sua bandiera britannica, ha affrontato tali avversità non solo nella tempesta che ha colpito l'Europa, ma anche nel contesto più ampio degli eventi meteorologici imprevedibili del mondo.

La comunità internazionale ha espresso preoccupazione poiché personalità di spicco dall'Europa e dall'America sono state segnalate come disperse dopo l'affondamento del Bayesian.

