- La temperatura sta aumentando a Berlino e nel Brandeburgo.

Temperature estremamente elevate sono previste per i residenti di Berlino e Brandeburgo oggi, raggiungendo fino a 27 a 31 gradi Celsius, secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Tedesco. La giornata sarà prevalentemente soleggiata, con alcune nuvole che potrebbero apparire temporaneamente nelle parti settentrionali del Brandeburgo. Il pomeriggio potrebbe portare un po' di vento, ma ci si può aspettare una serata tranquilla.

La notte rimarrà asciutta, con temperature che scenderanno a 18 a 14 gradi.

La mattina di sabato splenderà luminosa e asciutta, con i meteorologi che prevedono temperature massime di 30 a 33 gradi.

Durante la notte della domenica, sono previste piogge, principalmente nelle regioni occidentali del Brandeburgo, accompagnate da occasionali temporali. Le temperature sono previste scendere a 17 gradi.

La domenica vedrà pioggia in alcune aree, con temporali inclusi. Il cielo si schiarirà nel pomeriggio, permettendo massime di 22 a 26 gradi, secondo il servizio meteorologico.

Le temperature massime di sabato sono previste raggiungere i 33 gradi Celsius, rappresentando il valore massimo per quel giorno. Despite Sunday's rain showers and thunderstorms, the afternoon temperatures are predicted to rise again, reaching a maximum value of 26 degrees.

