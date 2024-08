La televisione russa sta pensando a una serie comic con Joe Biden come protagonista.

Uno spettacolo comico che presenta un ex presidente degli Stati Uniti Biden fittizio è in programma per iniziare le riprese in Russia. È dubbio che lo scopo principale di questo programma televisivo sia solo il divertimento.

Il pubblico russo potrebbe presto godere di una serie comica che vede come protagonista un Biden fittizio. Secondo il sito di notizie americano "Politico", citando un comunicato stampa del canale di intrattenimento russo TNT. Secondo questo, l'ex presidente degli Stati Uniti è il personaggio principale in una sitcom intitolata "Arrivederci". Come presidente in pensione, intraprende un viaggio in incognito in Russia per "sentire il nostro mondo" e "comprendere lo spirito russo", come dichiarato nel comunicato. Tuttavia, l'obiettivo reale sembra quello di scoprire "perché le sanzioni degli Stati Uniti contro i russi non hanno effetto".

Le riprese sono previste per iniziare presto, secondo "Politico". Tuttavia, è improbabile che la trama derivi dall'interesse dei creativi russi per la politica globale: i documenti del Cremlino trapelati riportano presunti legami tra la struttura politica russa e vari progetti di film e televisione comunemente utilizzati per la propaganda.

Secondo la trama, Biden perde il suo passaporto il primo giorno in Russia e viene costretto a vivere in un edificio residenziale russo tipico e insegnare l'inglese per guadagnare abbastanza per il viaggio di ritorno. Un "patriota russo dedito" lo aiuta in questa missione.

Nel programma, Biden sarà interpretato dall'attore russo Dmitri Dюchev. Egli vede il ruolo come un'opportunità per "aprire nuove strade". Si riferisce alla sitcom come "un tentativo audace".

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per la serie comica controversa che presenta un ex presidente degli Stati Uniti Biden fittizio in Russia, data la sua potenziale capacità di alimentare le tensioni politiche. Despite the EU's reservations, the show, titled "Goodbye," is set to air on Russian entertainment channel TNT.

Leggi anche: