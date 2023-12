La teenager Marketa Vondrousova affronterà Ashleigh Barty nella finale degli Open di Francia

La 19enne Vondrousova è diventata la prima adolescente a raggiungere una finale al Roland Garros dalla Serbia Ana Ivanovic nel 2007, dopo aver battuto la britannica Johanna Konta per 7-5 7-6 (7-2) sul nuovo campo Simonne-Mathieu.

L'australiana Barty ha affrontato un drammatico match in tre set contro la diciassettenne americana Amanda Anisimova, vincendo alla fine per 6-7 6-3 6-3 sul campo Suzanne-Lenglen.

Le semifinali di venerdì hanno segnato la prima volta che due adolescenti hanno raggiunto gli ultimi quattro posti di un torneo importante dagli US Open del 2009, mentre il tabellone femminile ha continuato a offrire un meraviglioso spettacolo a Parigi.

Non potendo giocare mercoledì a causa della pioggia, le semifinali sono state spostate a venerdì, lo stesso giorno delle semifinali del singolare maschile sul campo Philippe-Chatrier.

Ma la decisione degli organizzatori di spostare le semifinali del singolare femminile lontano dal campo principale del Roland Garros è stata definita "ingiusta e inappropriata" dalla Women's Tennis Association (WTA) giovedì.

LEGGI: Open di Francia: criticata la modifica "ingiusta e inopportuna" del calendario femminile

Vondrousova in lotta

Vondrousova è partita lentamente e ha perso 3-5 nel primo set contro Konta, che puntava a diventare la prima donna britannica a raggiungere una finale di un Grande Slam dal 1977.

Tuttavia, la ceca ha lottato per vincere il set e ha rimontato anche nel secondo per diventare la prima adolescente a raggiungere una finale del Grande Slam dopo la danese Caroline Wozniacki agli US Open del 2009.

L'atleta si candida inoltre a diventare la prima adolescente a vincere un titolo importante dopo Maria Sharapova, che aveva 19 anni quando vinse gli US Open del 2006.

Inoltre, diventerebbe la prima adolescente a vincere l'Open di Francia da quando la diciannovenne Iva Majoli batté la sedicenne Martina Hingis nel 1997.

La Vondrousova, che non è testa di serie, non ha ancora perso un set nel torneo di quest'anno e ha affrontato bene la pressione iniziale in condizioni di forte vento.

"È stata una partita molto dura oggi. Sono contenta di aver mantenuto i nervi saldi alla fine. Sono molto contenta di tutto quello che è successo qui", ha detto Vondrousova, che non ha mai superato il quarto turno di uno Slam.

Una Konta sgonfia ha aggiunto: "È sempre dura perdere una partita, qualsiasi partita, e sempre dura perdere partite in cui si hanno opportunità e possibilità".

Sogno finito per Anisimova

L'americana Anisimova, che è diventata la più giovane semifinalista del torneo dopo 13 anni, ha dato buona prova di sé nella sua prima semifinale ma non è riuscita a superare Barty.

La ventitreenne australiana, che ha abbandonato l'attività agonistica nel 2014 per giocare a cricket da professionista, si è portata in vantaggio per 5-0 nel primo set, ma Anisimova ha rimontato per dare vita a un match classico.

Imperterrita dall'inizio traballante, l'adolescente ha vinto sei partite in rimonta e il primo set è andato al tie-break che, nonostante fosse ancora una volta in svantaggio, Anisimova ha vinto.

Forte della sua fiducia, l'americana si è portata in vantaggio 3-0 nel secondo set ma, incredibilmente, ha perso i successivi sei giochi, mentre Barty si è aggiudicata il set e ha pareggiato l'incontro.

Il terzo set è stato relativamente semplice: Barty ha subito un break e ha tenuto testa alla resistente Anisimova.

Il precedente miglior risultato della Barty in un torneo di singolare del Grande Slam era la sconfitta ai quarti di finale degli Australian Open di quest'anno.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com