La tassa di trasporto per gli utilizzatori di energia elettrica aumenta progressivamente nel sistema di trasporto di energia elettrica a lungo raggio.

Coloro che utilizzano l'elettricità potrebbero anticipare maggiori spese per la distribuzione dell'energia tramite il sistema di trasporto terrestre nell'anno successivo. La tariffa della rete per i livelli di alta e media tensione è prevista aumentare del 3.4% a 0.0665 euro per kilowattora, come dichiarato dai quattro operatori del sistema di trasmissione tedesco (TSO) - 50Hertz, Amprion, Tennet e TransnetBW.

Per le famiglie che consumano 3.500 kilowattora all'anno, questa tendenza al rialzo si traduce in un'ulteriore pressione finanziaria di circa 7,70 euro.

Il principale fattore alla base di questo aumento è l'aumento dei costi legati alla "gestione della congestione", utilizzata per evitare il sovraccarico delle linee. Secondo i TSO, "questa voce di costo ora costituisce più della metà dell'intera tariffa della rete". Il secondo fattore principale è l'investimento nello sviluppo della rete. "Questi sono essenziali per promuovere l'avanzamento e il rinnovamento della rete per una fonte di energia a basse emissioni di carbonio". Le tariffe rimangono costanti in tutto il paese. I TSO mirano a finalizzare e annunciare l'importo definitivo entro la fine dell'anno.

L'aumento delle tariffe della rete è in gran parte dovuto all'anno di produzione dell'equipaggiamento utilizzato per la gestione della congestione, poiché i modelli più recenti spesso comportano costi più elevati. Inoltre, l'anno di produzione dell'equipaggiamento utilizzato per lo sviluppo della rete può anche influire sui costi di investimento.

