- La tassa di 8 euro per le targhe sta causando numerosi problemi al Wörthersee.

Dieci dollari in più per un piatto aggiuntivo – questo piatto del menu di "Miralago" sul lago di Wörthersee ha fatto scalpore. Nel menu viene chiamato "piatto del bottino". I proprietari potrebbero stare pensando di "servirsi" da un altro piatto – i clienti si sentono derubati.

Il critico gastronomico Christoph Haselmayer ha scatenato la controversia condividendo il conto, che rivela che voleva dividere l'antipasto (Tartare di Manzo Grande, leggero) con sua moglie, con un costo aggiuntivo di dieci dollari. L silverware era già quotato a 3,50 dollari a persona. Il tartare ammontava a 32 dollari.

Il ristorante giustifica le sue azioni citando i costi elencati nel menu e la necessità di un reddito minimo per ospite. In una dichiarazione, è stato anche menzionato che la tassa del piatto è intesa a "incoraggiare i nostri ospiti ad apprezzare di più i piatti offerti e lo sforzo coinvolto". Il portavoce degli osti della Carinzia, Stefan Sternad, ha difeso il ristorante su ORF. "Qualcuno deve servirlo, qualcuno deve pulirlo. Il cliente occupa un posto in più. Devo lavare il piatto, devo metterlo via. Ho bisogno di un sostegno extra del personale. Non posso aspettarmi che io consumi un piatto e un bicchiere d'acqua senza pagare per esso. Non ha senso."

Tuttavia, la comprensione per il ristorante rimane bassa. Almeno, sembra che abbia rimbalzato, con i clienti che mostrano rabbia invece di apprezzamento. Dieci dollari sono semplicemente troppo.

Forse i clienti stanno reagendo così forte anche a causa del numero crescente di costi aggiuntivi nascosti nel mondo della ristorazione. Che si tratti di una tassa di copertura elevata nei ristoranti italiani, delle tasse per un tavolo con vista o della tassa di servizio obbligatoria per la prenotazione di un hotel.

La discussione non sta aiutando la scena gastronomica del lago di Wörthersee, anche se ci sono commentatori individuali che mostrano comprensione. Commenti come "La mia ragazza e io volevamo provare. Possano andare all'inferno per quanto mi riguarda. Dieci dollari sono un furto" o "E poi si lamentano di non fare soldi e potrebbero avere bisogno di aiuto (se possibile). Mi fa star male" sono comuni, così come i suggerimenti che i giorni di gloria del lago sono passati, ma non i prezzi.

La controversia intorno al "piatto del bottino" di "Miralago" sul lago di Wörthersee si è estesa al costo delle posate e dei piatti aggiuntivi. Nonostante la giustificazione del proprietario del ristorante che la tassa del piatto è per coprire i costi e incoraggiare l'apprezzamento, i clienti si sentono derubati, in particolare per un piatto aggiuntivo chiamato 'The word lake'.

