La Svizzera vieta la distribuzione commerciale di bacche di ciliegio

In Svizzera, il sacro lauroceraso ha perso favore come siepe per la privacy, a causa della sua classificazione come pianta invasiva e tossica. Di conseguenza, è stata emanata una legge, entrata in vigore dal 1° settembre, per regolamentarne e limitarne la coltivazione.