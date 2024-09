La Svizzera prolunga il rifugio difensivo per gli ucraini di almeno 1,5 anni

Svizzera concede status protettivo agli ucraini fino al 4 marzo 2026. Gli esperti credono che la situazione in Ucraina non cambierà presto. In marzo 2022, la Svizzera ha fornito ai rifugiati ucraini uno status temporaneo di protezione "S", che protegge coloro che sono in pericolo finché sono esposti a una grave minaccia generale.

23:03 Belgorod: tre morti in un attacco ucraino

Tre persone hanno perso la vita a causa degli attacchi ucraini nella regione russa di Belgorod, secondo i resoconti locali. Il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha dichiarato che il villaggio di Novaya Tavolzhanka è stato ripetutamente bombardato dalle forze ucraine. Tre civili sono morti e altri due sono rimasti feriti nell'attacco. La regione di confine di Belgorod è stata spesso-target di attacchi aerei e con droni ucraini.

22:09 Parlamentare ucraino accusa la Russia di attaccare le scuole

Il politico ucraino Roman Hryshchuk sostiene che la Russia ha intensificato gli attacchi contro le istituzioni educative ucraine all'inizio dell'anno scolastico. Hryshchuk, membro del comitato per l'istruzione del parlamento, afferma che si tratta di una campagna intenzionale per intimidire gli ucraini. Negli ultimi tre giorni, almeno 12 istituzioni educative, tra cui un'accademia militare, un'accademia aeronautica, un'università e scuole in tutta l'Ucraina, sono state apparentemente danneggiate dagli attacchi russi, con numerosi morti e feriti.

21:36 ISW: Putin crede di poter sottomettere l'Ucraina

Gli analisti dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) sostengono che il presidente russo Vladimir Putin crede di poter sottomettere l'Ucraina. Nonostante l'avanzata delle forze ucraine nel territorio russo nella regione di Kursk, la strategia di Putin non è cambiata, secondo l'ISW. Anche se l'offensiva sembra aver ostacolato le operazioni militari russe a livello operativo, probabilmente non ha portato a un cambiamento nella strategia globale di Putin. Putin afferma che la Russia può raggiungere i suoi obiettivi seguendo una politica di logoramento e superando il sostegno occidentale. Di conseguenza, Putin non è preparato per trattative che non portino alla resa dell'Ucraina e alla sottomissione dell'Occidente alle sue richieste.

21:03 Serbia, alleata di Putin, sostiene la sua posizione

Durante un incontro ai margini di un forum economico a Vladivostok, il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il vice primo ministro serbo Aleksandar Vulin. Putin ha menzionato che il presidente serbo Aleksandar Vucic era stato invitato alla prossima summit del BRICS in Russia a ottobre. Vulin ha sottolineato che la Serbia è sia un "partner della Russia" che un alleato strategico. Tuttavia, l'amministrazione del presidente Vucic "non si unirà mai alla NATO, non imporrà mai sanzioni contro la Russia e non appoggerà mai azioni contro la Russia dal territorio serbo". despite the ambitions of Serbia di entrare nell'UE, mantiene buone relazioni con la Russia.

20:29 Migliaia di persone fuggono da Pokrovsk

Migliaia di abitanti stanno abbandonando la città ucraina orientale di Pokrovsk, situata a circa dieci chilometri dalla linea del fronte. Nel corso di un mese, più di 20.000 persone hanno evacuato la città, secondo il governatore della regione di Donetsk, Vadym Fillaschkin, citato da Interfax Ukraine in una trasmissione. Attualmente, circa 26.000 persone remainder in Pokrovsk, comprese più di 1.000 bambini. Prima del conflitto, Pokrovsk aveva circa 65.000 abitanti. Pokrovsk serve come importante snodo logistico per le forze ucraine. Da mesi, le forze ucraine si stanno ritirando dall'offensiva russa nella regione. Recentemente, i blogger militari filorussi hanno riferito che i soldati russi sono entrati nei paesi di Selydove e Ukrainsk e sono impegnati in combattimenti lì.

19:55 Gli Stati Uniti accusano la Russia di interferire nelle elezioni presidenziali

Gli Stati Uniti hanno accusato la Russia di tentare di manipolare le prossime elezioni presidenziali diffondendo informazioni mirate. Secondo l'Attorney General Merrick Garland, i media statali russi hanno sfruttato gli influencer americani ignari per diffondere la loro campagna di disinformazione. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni, intentato azioni legali e sequestrato domini internet in risposta. Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, queste sanzioni colpiscono dieci individui e due organizzazioni, tra cui rappresentanti della broadcaster di stato russa RT, hacker e un'organizzazione non governativa legata al Cremlino. Gli Stati Uniti affermano che queste entità hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per orchestrare campagne di disinformazione mirate alle elezioni americane. Leggi di più qui.

19:47 La Lituania affronta il diplomatico russo

La Lituania ha convocato un rappresentante dell'ambasciata russa a Vilnius per esprimere il suo dissenso per i pesanti bombardamenti russi dei bersagli civili ucraini. Durante l'incontro, il diplomatico è stato rimproverato per l'intensificarsi dei bombardamenti di scuole, ospedali e aree residenziali in Ucraina. Il ministero degli Esteri lituano ha espresso la sua indignazione per l'uso di razzi ed esplosivi per distruggere queste infrastrutture critiche e deliberatamente colpire i civili innocenti, ignorando il diritto umanitario internazionale. Almeno sette persone sono morte e 38 sono rimaste ferite negli attacchi aerei russi su Lviv. In precedenza, più di 50 persone sono state uccise e circa 270 ferite in un attacco alla città di Poltava.

I gruppi per i diritti degli animali hanno presentato un reclamo dopo la morte di una presunta balena spia russa in Norvegia. La balena beluga deceduta aveva numerose ferite da arma da fuoco, come dichiarato dalle organizzazioni come One Whale e Noah. Il dipartimento di polizia coinvolto esaminerà se ci sono prove sufficienti per avviare un'indagine. Nel 2019, la balena è stata trovata vicino alle acque russe, portando un piccolo montaggio della telecamera e l'iscrizione "Attrezzatura da San Pietroburgo" sul suo corpo. Ciò ha suscitato speculazioni che potesse essere una balena spia russa. Un'altra ipotesi era che avesse svolto un ruolo terapeutico in Russia. Il sabato, il mammifero marino è stato trovato morto in una baia vicino a Stavanger.

18:58 Migliorare l'attrattiva delle Forze di Difesa Tedesche attraverso incentivi

Il governo ha accolto con favore la "Legge sulla Trasformazione dei Tempi", un'iniziativa volta a potenziare l'attrattiva del servizio nelle Forze Armate Tedesche. Ciò include regole sull'orario di lavoro più flessibili e incentivi finanziari, come per gli incarichi temporanei. Un portavoce del Ministero della Difesa ha dichiarato: "Il nostro obiettivo non è solo quello di trattenere il personale qualificato all'interno delle nostre file, ma anche di reclutare nuovi membri". Per la Brigata Lituana, che rafforza la difesa della NATO contro la Russia, questi incentivi si applicheranno anche. L'obiettivo è facilitare le decisioni riguardo al trasferimento o al ritorno, in particolare per questioni familiari, verso e dalla Lituania. Il ministero ha fornito solo una stima approssimativa dei costi aggiuntivi. La Brigata Lituana ha ricevuto 40 milioni di euro per il 2025, 90 milioni di euro per il 2026 e 145 milioni di euro per il 2027. Il Bundestag voterà su questa legge in novembre.

18:27 Rumori spaventosi uditi da un residente di Lviv

L'azione militare russa a Lviv ha causato morti, shock e distruzione. Una 27enne, Yelizaveta, ha riferito di aver udito "urla spaventose e disumane". Un giornalista dell'AFP ha assistito a veicoli bruciati e detriti sparsi per il centro città. Secondo le autorità ucraine, sette persone sono morte e 53 sono rimaste ferite a Lviv. Più di 50 edifici, tra cui due strutture mediche e due scuole, sono stati danneggiati nel centro storico, secondo il Ministero dell'Istruzione e della Scienza.

18:09 Stati Uniti probabile accusatore della Russia per l'interferenza elettorale

Gli Stati Uniti sono destinati ad accusare la Russia di interferire nella campagna elettorale in corso più tardi oggi, secondo i resoconti dei media. Le accuse si concentreranno sull'utilizzo di piattaforme digitali per diffondere disinformazione tra gli elettori americani, secondo CNN, citando fonti. Le accuse si concentreranno principalmente sul media controllato dallo stato russo RT. In precedenza, il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti aveva messo in guardia sul fatto che la Russia rappresentava una minaccia per le elezioni del 5 novembre.

17:35 Incendio boschivo nella zona di esclusione radioattiva di Chernobyl

Un incendio boschivo è scoppiato nella zona di esclusione radioattiva che circonda la centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina. Circa 20 ettari stanno bruciando, secondo il governatore della regione di Kiev, Ruslan Kravchenko. Tuttavia, il livello di radioattività di fondo rimane entro i limiti accettabili. Più di 200 pompieri, compresi 50 soldati, sono stati dispiegati e sono riusciti a contenere le fiamme. La causa dell'incendio non è stata ancora stabilita. Il rischio di incendi aumentato nella regione settentrionale dell'Ucraina di Kiev è dovuto alle temperature elevate e alla prolungata siccità.

17:07 Morti e feriti al mercato di Donetsk: accuse tra le parti

Si segnalano vittime e feriti nel città russo-annessa di Donetsk nell'Ucraina orientale. Le autorità di occupazione affermano che almeno tre persone sono morte e cinque sono rimaste ferite a causa di attacchi d'artiglieria su un mercato. Le forze ucraine sono accusate di aver bombardato il mercato, causando la morte di tre persone e di un autobus pubblico, secondo il leader della Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushilin. I media di stato russi condividono video e foto di mercati distrutti. Queste affermazioni non possono essere verificate da fonti indipendenti. Le forze militari ucraine, tuttavia, incolpano l'altra parte per l'attacco. "Fanno tutto per salvare le apparenze, per loro la vita umana non ha alcun valore," affermano le forze militari su Telegram.

16:43 Dimissioni a Kyiv confermate, il vice potrebbe sostituire Kuleba

Il parlamento ucraino, secondo la Camera dei Deputati, ha accettato le dimissioni di quattro ministri. La lettera di dimissioni di Dmytro Kuleba non è stata presentata. Si prevede che il presidente Volodymyr Zelenskyy nominerà un successore più tardi oggi. Il primo vice di Kuleba, Andriy Sybiha, è considerato un forte candidato. Nonostante il cambiamento imminente, l'esperto politico Volodymyr Fesenko non si aspetta grandi cambiamenti nella politica estera dell'Ucraina.

16:21 Trenta prigionieri politici liberati da Lukashenko

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha concesso la grazia a 30 manifestanti dell'opposizione che erano stati incarcerati. Secondo l'amministrazione presidenziale, tutti avevano richiesto la grazia, avevano confessato i loro errori, avevano mostrato pentimento e avevano promesso di vivere in modo legale in futuro. Il Ministero dell'Interno continuerà a sorvegliarli. Queste affermazioni non possono essere verificate. Il gruppo è composto da 23 uomini e 7 donne, per la maggior parte madri di minori. Il media esiliato russo "Meduza" afferma che l'opposizione bielorussa in esilio aveva precedentemente inviato elenchi di detenuti gravemente malati all'amministrazione di Minsk attraverso intermediari. Alcuni prigionieri di questa lista sono stati successivamente graziati. L'opposizione in esilio accoglie la liberazione, ma non la considera un'indicazione di un cambiamento di direzione. La repressione politica e la tortura persistono in Bielorussia, afferma la leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya, ampiamente considerata la vincitrice legittima delle elezioni presidenziali del 2020. Scopri di più qui.

15:55 Attacco aereo a Lviv uccide quasi un'intera famiglia

Un presunto attacco aereo russo a Lviv ha apparentemente causato la morte di quasi tutti i membri di una famiglia, secondo la città. Tra le vittime ci sono una donna di 43 anni e le sue tre figlie di 7, 18 e 21 anni, secondo il resoconto del sindaco Andriy Sadovyi. Sono morti nella loro casa. Il marito è ancora vivo, ma in condizioni critiche, secondo l'Università Cattolica Ucraina. "Nel cuore dell'Europa, la Russia orchestra la morte degli ucraini e delle loro famiglie. I russi stanno massacrando i nostri figli, il nostro futuro," scrive Sadovyi.

15:41 Scholz Difende il Deployment di Missili USA: "L'Inazione Metterebbe a Rischio la Pace Qui"

Il Cancelliere Scholz critica gli oppositori del deployment di missili USA in Germania. "Si tratta di preservare la pace qui e prevenire i conflitti," dice il politico SPD. "Si tratta semplicemente di scoraggiare possibili aggressori." Per anni, la Russia ha accumulato armi, in particolare missili, fa notare Scholz. Il Presidente Putin ha anche violato gli accordi di disarmo come il trattato INF e ha stabilito missili a Kaliningrad, a circa 530 chilometri da Berlino per aria. "Ignorare questa situazione sarebbe irresponsabile," aggiunge Scholz. "In effetti, l'inazione metterebbe a rischio la pace qui. Non lo permetterò." A causa dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, gli Stati Uniti e il governo tedesco hanno concordato di reinstallare missili USA con un raggio d'azione maggiore sul suolo tedesco a partire dal 2026. Il partito di sinistra (Die Linke) e l'AfD si oppongono a questo, vedendolo come una corsa agli armamenti che mette a rischio la sicurezza della Germania. Critiche aggiuntive emergono all'interno dell'SPD. Scopri di più qui.

15:18 Scholz Promette Altri Sistemi di Difesa Aerea IRIS-T all'Ucraina

Il Cancelliere Olaf Scholz ha promesso altri sistemi di difesa aerea IRIS-T all'Ucraina. Otto sistemi IRIS-T SLM e nove sistemi IRIS-T SLS sono stati ordinati per l'Ucraina, ha dichiarato Scholz presso il sito delle Forze Armate Tedesche a Todendorf, Schleswig-Holstein. "Due di ciascuno saranno consegnati quest'anno, le unità rimanenti nel 2025." Quattro sistemi IRIS-T SLM sono già in funzione in Ucraina, accompagnati da un numero sostanziale di missili e tre sistemi IRIS-T SLS correlati. Scholz ha fatto queste dichiarazioni durante l'inaugurazione del primo sistema di difesa aerea IRIS-T per le Forze Armate Tedesche a Todendorf.

14:55 Corea del Sud e Nuova Zelanda Richiedono il Ritiro Incondizionato della Russia

La Corea del Sud e la Nuova Zelanda hanno condannato l'aggressione della Russia in Ucraina in una dichiarazione congiunta durante il loro primo summit in nove anni. In una dichiarazione congiunta, il Presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol e il Primo Ministro della Nuova Zelanda Christopher Luxon esigono che la Russia "si ritiri immediatamente, completamente e senza condizioni dai territori internazionalmente riconosciuti dell'Ucraina". Criticano anche la collaborazione militare intensificata tra la Corea del Nord e la Russia. È "fondamentale" per i paesi con valori condivisi come la Corea del Sud e la Nuova Zelanda dimostrare solidarietà, dice Yoon, data la persistente minaccia delle autocrazie. La Corea del Nord, che è prevalentemente isolata a livello internazionale, ha recentemente rafforzato i suoi legami militari con la Russia.

13:47 Forze Armate Tedesche Impiegano il Sistema: Come l'IRIS-T SLM Protegge l'Europa dai Missili

L'IRIS-T SLM non è nuovo in Ucraina. Per intercettare missili russi aggiuntivi invece dei quattro attuali, dieci sistemi sono previsti per essere deployati nel paese a breve. Una consegna è prevista a breve, secondo fonti di sicurezza. Le Forze Armate Tedesche intendono anche utilizzare l'IRIS-T in Schleswig-Holstein.

13:21 Russia: Altro Villaggio Vicino alla Città Ucraina di Pokrovsk Occupato

La Russia afferma di aver catturato l'intero villaggio di Karliwka, situato circa 30 chilometri dalla città strategicamente importante di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina. Il Ministero della Difesa russo sostiene che l'esercito russo ha "liberato" il villaggio. Pokrovsk serve come importante snodo logistico per le forze ucraine. Le forze ucraine si sono ritirate dall'avanzata russa nella regione per diversi mesi.

11:59pm Ucraina: La Crimea è Ricolma di Sistemi di Difesa Aerea

I russi che occupano la Crimea stanno utilizzando tutte le risorse disponibili per proteggere il ponte di Kerch, secondo Dmytro Pletenchuk, portavoce della Marina Ucraina, come riportato da Defense Express sulla televisione nazionale ucraina. Sono utilizzati sistemi a corto e lungo raggio, tra cui S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1. La Crimea è "piena di sistemi di difesa aerea", ha detto Pletenchuk, poiché ha sia un valore pratico che simbolico per gli occupanti. Il ponte di Kerch, un progetto prestigioso del Presidente russo Vladimir Putin, collega la Russia meridionale con la penisola illegalmente annessa e serve come importante via di rifornimento per le forze russe nel sud dell'Ucraina. Gli scontri continuano intorno al ponte. Kyiv ha costantemente dichiarato la sua intenzione di liberare la penisola, rendendo il ponte un punto strategico.

10:32 Putin Annuncia la Visita di Xi al Summit di BRICS in Russia

Il Presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che il Presidente cinese Xi Jinping parteciperà al prossimo summit di BRICS in Russia a ottobre. "Come concordato, ci aspettiamo la partecipazione del Presidente cinese Xi Jinping al summit di BRICS," ha detto Putin durante un incontro con il Vice Primo Ministro cinese Han Zheng ai margini del Forum Economico Orientale a Vladivostok. Putin ha anche proposto un "incontro di lavoro bilaterale" con Xi. Fondato nel 2009 da Brasile, Russia, India e Cina, il gruppo BRICS ora include anche il Sud Africa, nonché paesi come gli Emirati Arabi Uniti, l'Egitto e l'Iran. I paesi del BRICS si considerano un contrappeso agli stati occidentali. Si riuniranno per un summit nella città russa di Kazan dal 22 al 24 ottobre. Il Cremlino spera di espandere la sua influenza e stringere alleanze economiche più strette. Mosca e Pechino hanno rafforzato la loro partnership strategica dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

11:24am Baerbock Saluta l'Uscita del Ministro degli Esteri UcrainoLa Cancelliera tedesca Annalena Baerbock ha reso omaggio al suo omologo ucraino Dmytro Kuleba. "Molte conversazioni notturne sui treni notturni, al G7, sul fronte, a Bruxelles, davanti a una centrale elettrica bombardata", scrive su X. "Ci sono poche persone con cui ho lavorato così da vicino come ho fatto con te, @DmytroKuleba", aggiunge. "Hai messo le persone del tuo paese al di sopra di te stesso". Gli augura "dal profondo del cuore tutto il meglio - Spero di incontrarti di nuovo quando la pace e la libertà saranno tornate in tutta l'Ucraina".

11:04am La Russia Rivedrà la sua Dottrina NucleareSecondo l'Amministrazione del Presidente russo, le azioni dell'Occidente stanno spingendo la Russia a rivedere la sua dottrina nucleare. La Russia si trova di fronte a sfide e minacce dall'Occidente che richiedono una revisione della dottrina, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa russe, citando il portavoce dell'Amministrazione del Presidente Dmitri Peskov. Si sta considerando che l'Ucraina potrebbe utilizzare armi a lungo raggio degli Stati Uniti nei suoi attacchi in profondità nel territorio russo. Il governo di Kyiv ha richiesto per qualche tempo agli Stati Uniti di autorizzare l'attacco a obiettivi profondi all'interno della Russia utilizzando le armi fornite dai suoi alleati. "È ovvio che gli ucraini lo faranno", ha detto Peskov all'agenzia RIA. "Stiamo tenendo conto di tutto questo". La Russia ha già annunciato che adatterà la sua dottrina nucleare, ma non ha ancora fornito dettagli. La linea guida prevede l'uso di armi nucleari se la sovranità o l'integrità territoriale della Russia è minacciata.

11:39am Munz: L'Attacco a Poltawa Potrebbe Ritorcersi contro la RussiaLa Russia sta bombardando la città ucraina di Poltawa con i razzi, con rapporti che descrivono l'attacco come uno dei più intensi dall'inizio della guerra. Tuttavia, i media russi lo stanno descrivendo come un "grande successo", secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz. Nel frattempo, la Russia sembra stia cambiando la sua strategia.

09:21am Il Governatore: "Giornata Disastrosa" per la Regione di Lviv - I Morti AumentanoI morti sono aumentati dopo i bombardamenti aerei russi sulla città ucraina occidentale di Lviv (vedi voci 07:18, 06:17 e 05:29). Secondo il governatore della regione di Lviv, Maksym Kosyzkyj, sette persone, tra cui un bambino di sette anni e una ragazza di quattordici anni, insieme ad altri bambini, sono state uccise durante la notte, come riportato su Telegram. "Questa è una giornata tremenda per la nostra regione", ha scritto Koszyzkyj, esprimendo il suo profondo rammarico. In precedenza, il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva riferito cinque morti e più di 30 feriti in un post su X, esprimendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime.

08:49am Il Ministro degli Esteri Ucraino Kuleba si DimetteIl Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha annunciato le sue dimissioni, secondo il Presidente del Parlamento Ruslan Stefantchuk mercoledì. Le dimissioni di Kuleba saranno discusse nella prossima sessione plenaria, ha scritto Stefantschuk sulla sua pagina Facebook. Recentemente, anche altri ministri hanno rassegnato le dimissioni (vedi voci 00:47 e 22:06). Le dimissioni sono parte di un ampio riassetto del governo ucraino. Mercoledì sarà un giorno di licenziamenti, secondo il capo della fazione del partito al governo, David Arachamia, su Telegram. Giovedì sarà quindi il giorno delle nomine.

08:03am Zelenskyy: "Ancora Persone Sotto le Macerie"L'attacco missilistico russo a Poltawa è uno dei più letali da quando è iniziato il conflitto, secondo il Presidente Volodymyr Zelenskyy nel suo discorso serale. Ha affermato che ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie e ha ribadito la sua richiesta di sistemi di difesa aerea.

07:39am Grossi Lancia un Avvertimento Grave sulla Situazione della Centrale Nucleare di ZaporizhzhiaIl Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il Direttore Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) Rafael Grossi discutono la situazione riguardante le centrali nucleari in Ucraina e in Russia durante un incontro a Kyiv. Grossi, in programma per visitare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalla Russia, nel sud-est dell'Ucraina mercoledì, ha detto a Reuters che la situazione lì è "molto precaria" e il rischio di un disastro remains. La centrale, che è caduta sotto il controllo russo poco dopo l'invasione di Mosca nel febbraio 2022, è attualmente offline. Entrambe le parti si sono ripetutamente accusate a vicenda di aver bombardato la centrale, con entrambe che negano le accuse.

07:18am Il Governatore: Almeno Due Morti nell'Attacco a LvivAlmeno due persone sono morte e 19 sono rimaste ferite dopo i bombardamenti aerei russi sulla città ucraina occidentale di Lviv, secondo il Governatore Maksym Kozytskyi su Telegram (vedi voci 06:17 e 05:29).

06:53 Ucraina Cerca di Ulteriori Aiuti per le Regioni FrontaliL'Ucraina sta cercando ulteriore supporto per la ripresa del settore agricolo e lo sminamento, secondo il quotidiano tedesco "Rheinische Post" sulla base di una risposta del governo tedesco a una domanda dell'Unione. Ciò include un programma di finanziamento per le aree agricole vicino alla linea del fronte, per il quale il governo tedesco è stato invitato a esaminare possibili aiuti. Una indennità di sicurezza per i dipendenti sarebbe necessaria, e l'Ucraina ha anche richiesto una revisione di un programma per la consegna di generatori finanziato dal Ministero dell'Agricoltura che potrebbe essere esteso. Inoltre, l'Ucraina ha richiesto assistenza per lo sminamento in aree vicino alla linea del fronte, dove il Ministero tedesco della Cooperazione Economica e dello Sviluppo è già coinvolto in un progetto di rilevamento e sminamento.

06:17 Incendio Dopo l'Attacco con Droni Shahed a LvivUn incendio è scoppiato vicino alla stazione ferroviaria principale di Lviv dopo gli attacchi aerei russi sulla città nel nord-ovest dell'Ucraina, secondo il governatore della regione di Lviv Maksym Kozytskyi su Telegram. Due edifici scolastici sono stati danneggiati, con molte finestre rotte e vetri sparsi per le strade. Kozytskyi riferisce che sono stati utilizzati diversi droni Shahed nell'attacco aereo russo. La difesa aerea e i servizi di emergenza sono sulla scena. Le scuole interessate rimangono chiuse, secondo il sindaco di Lviv Andriy Sadovyi su Telegram. Almeno sei persone, tra cui un ragazzo di 10 anni, sono rimaste ferite. Lviv, situata nell'ovest dell'Ucraina vicino al confine polacco, è stata colpita più volte dal inizio della guerra nonostante si trovi lontano dalla linea del fronte orientale.

05:29 Seconda Onda di Attacchi Aerei su Kyiv

La capitale ucraina Kyiv subisce una seconda ondata di attacchi aerei russi. La difesa aerea è attivamente impegnata. I testimoni riferiscono di numerosi esplosioni ai margini di Kyiv, indicando il dispiegamento di sistemi di difesa aerea. Contestualmente, l'esercito riferisce di un attacco con droni sulla città ucraina occidentale di Lviv vicino al confine polacco. L'intera Ucraina è in allerta aerea, come annunciato dalla forza aerea ucraina tramite Telegram. La Polonia attiva i propri e gli aerei alleati per la terza volta in otto giorni per garantire lo spazio aereo in risposta agli attacchi aerei e alle attività a lungo raggio russi, secondo il Comando Operativo delle Forze Armate polacche.

04:35 Biden Promette Nuovi Sistemi di Difesa Aerea per l'Ucraina

Dopo l'attacco devastante della Russia alla città ucraina di Poltava, il presidente degli Stati Uniti Biden promette di fornire all'Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea. "Condanno questo attacco abominevole nei termini più severi", ha detto Biden. Gli Stati Uniti continueranno a sostenere militarmente l'Ucraina, compreso il fornire sistemi di difesa aerea e capacità che il paese richiede per proteggere i propri confini". Zelenskyy aveva rinnovato la sua richiesta ai suoi alleati occidentali dopo l'attacco, che ha causato almeno 51 vittime, di fornire rapidamente all'Ucraina nuovi sistemi di difesa aerea e autorizzare l'uso di armi a lungo raggio precedentemente fornite per colpire il territorio russo.

02:52 Nuovo Attacco con Droni su Kyiv

here.

La Russia lancia un altro attacco con droni su Kyiv. Le forze di difesa ucraine stanno combattendo contro gli attacchi sulla periferia della città, secondo l'aggiornamento dell'esercito ucraino su Telegram. Tuttavia, non sono ancora stati forniti dettagli sul numero di droni utilizzati e sui possibili danni. Questo attacco notturno fa parte di una serie di attacchi aerei russi su Kyiv, che sono aumentati nelle ultime settimane.

01:32 Selenskyj: Desidera Mantenere il Controllo su Kursk in Modo Indefinito

qui.L'Ucraina desidera mantenere il controllo in modo indefinito sui territori occupati nella regione russa di Kursk, come dichiarato dal presidente Selenskyj in un'intervista all'emittente televisiva statunitense NBC News. Egli sottolinea che l'occupazione di questi territori è strumentale al loro "piano di vittoria". In generale, l'Ucraina non richiede alcun territorio russo, aggiunge Selenskyj, senza menzionare alcuna intenzione di acquisire ulteriori territori russi. L'operazione di Kursk è stata tenuta segreta, anche dal presidente degli Stati Uniti Biden.

00:47 Quattro Ministri Ucraini Si Dimettono

Quattro ministri, tra cui la vice

22:06 Zelensky Licenzia un Altro Alto FunzionarioIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso Rostyslav Shurma, primo vicecapo dell'ufficio presidenziale, secondo un decreto sul sito del presidente. In modo simile, il presidente del parlamento ha annunciato le dimissioni di Olha Stefanishyna, che ha servito come vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea. Diversi altri ministri hanno già presentato le dimissioni. Il Presidente Volodymyr Zelensky spiega che questi cambiamenti sono necessari per rafforzare il governo. "L'autunno sarà veramente significativo. Le nostre istituzioni statali devono essere strutturate in modo che l'Ucraina possa raggiungere tutti i risultati di cui ha bisogno."

21:42 Corrispondente di ntv a Poltava: "I Residenti Hanno Descritto un Incidente Terrificante"L'Ucraina riferisce uno dei più pesanti attacchi aerei della guerra. Molte vite sono state perse e diversi sono rimasti feriti. Il corrispondente di ntv Kavita Sharma è sul posto e condivide l'atmosfera "tesa" e le esperienze dei residenti durante l'attacco con i razzi.

21:25 L'Ucraina Accusa la Russia di Esecuzioni di POWL'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina accusa i soldati russi di aver eseguito altri soldati prigionieri. Sono state avviate indagini sullo sparare a tre ucraini nella zona di Torez della regione di Donetsk nell'Ucraina orientale, ha riferito l'ufficio sul suo canale Telegram. Secondo le informazioni disponibili, gli ucraini sono usciti da un bunker con le mani alzate. "Gli invasori li hanno costretti a sdraiarsi a terra e li hanno sparati subito alla schiena," scrive l'ufficio, citando video in circolazione online.

L'Unione Europea (UE) ha espresso preoccupazione per l'escalation delle tensioni tra Russia e Ucraina, esortando Mosca a rispettare l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina. La Svizzera, non essendo un membro dell'Unione Europea, ha adottato un approccio distintivo verso la crisi dei rifugiati ucraini, concedendo loro lo status di protezione fino a marzo 2026, mentre l'UE non ha fatto un'annuncio simile per i rifugiati ucraini.

