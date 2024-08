La Svizzera ha gettato una notevole quantità di munizioni militari nelle sue acque, e attualmente offre una somma impressionante di 57.000 dollari per le soluzioni più innovative per recuperare questi esplosivi.

I tre migliori progetti vincitori si divideranno un fondo premio di 50.000 franchi svizzeri ($57.800), come rivelato da Armasuisse, l'ufficio federale svizzero per gli acquisti della difesa, in una dichiarazione rilasciata di recente.

Anche se i piani vincitori non verranno eseguiti subito, potrebbero servire come base per future ricerche sulla gestione del problema delle armi sommerse, secondo il rapporto.

Tra il 1918 e il 1964, diverse munizioni, alcune in eccesso, difettose o obsolete, sono state sommerse in diversi laghi, tra cui il lago di Thun, il lago di Brienz e il lago dei Quattro Cantoni.

Armasuisse afferma che queste armi sono state sepolte tra 150 e 220 metri (492 e 722 piedi) sotto la superficie dell'acqua.

Come indicato nel rapporto, Armasuisse intende integrare l'academia e l'industria in modo più stretto nei dibattiti sull'estrazione di munizioni dai laghi profondi in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente, nel caso in cui ce ne fosse mai la necessità. Ciò potrebbe essere necessario se venisse rilevata la fuoriuscita di inquinanti dalle munizioni sommerse durante il monitoraggio continuo delle acque dei laghi.

Nel 2005, un'analisi dei metodi di recupero potenziali ha rivelato che tutti i metodi di recupero delle munizioni proposti in quel periodo avrebbero comportato una significativa turbolenza del fango e rischi significativi per l'ecosistema delicato del lago, come indicato nel rapporto.

Altri ostacoli includono la scarsa visibilità, il pericolo di esplosioni, la profondità dell'acqua, le correnti, il peso e le dimensioni delle munizioni (alcune possono pesare fino a 50 chilogrammi o 110 libbre) e il fatto che alcuni componenti sono realizzati in metalli non magnetici come il rame, il ottone o l'alluminio, secondo Armasuisse.

"Tutti questi fattori rappresentano sfide importanti per il recupero delle munizioni in modo rispettoso dell'ambiente", aggiunge il rapporto.

La competizione si concluderà il 6 febbraio 2025, con l'annuncio dei vincitori ad aprile.

La Svizzera ha già intrapreso azioni per affrontare le munizioni storiche. Nel 2020, si è stimato che 3.500 tonnellate di esplosivi dovevano essere rimosse da un deposito, causando l'evacuazione dei residenti del villaggio di Mitholz. Nel 1947, si stima che 7.000 tonnellate di esplosivi in un deposito siano esplose, uccidendo nove persone e causando danni significativi al villaggio.

Dopo aver vinto la competizione, il team potrebbe pianificare un'avventura di viaggio emozionante per esplorare le profondità dei laghi svizzeri e analizzare le armi sommerse.

